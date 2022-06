Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de drie meest misleidende food-producten van het afgelopen jaar

In Nederland hebben we te maken met een ernstig gezondheidsprobleem: 44 procent van de Nederlanders is te dik. Het maken van een bewuste en verantwoorde keuze wordt de consument nog moeilijker gemaakt door misleidende voedselverpakkingen, zo schreven onze collega’s van Bedrock al eerder. Gelukkig maakt Foodwatch elk jaar een up to date lijst met misleidende producten.

De voedselwaakhond maakt daarmee een vuist tegen de vrijheid van voedselproducenten.

Pas op voor misleidende producten

„Niemand wordt fysiek ziek van misleidende voedselverpakkingen in de supermarkt. Toch is het misselijkmakend te noemen dat voedselproducenten iedere keer weer over de grens tussen marketing en misleiding gaan”, zo schrijft Foodwatch op hun website.

Van inspelen op de coronacrisis tot misleidende marketingleuzen en van lok-ingrediënten tot smaak-misleiders, waardoor je dénkt gezond of duurzaam bezig te zijn, maar dat helemaal niet het geval is. Daarom komt kritische food-organisatie Foodwatch regelmatig met updates van de laatste misleidingen en fraudes.

Kom je zelfs iets tegen? Dan kan je zelf een melding maken via de website.

Vegetarische snoepjes

Elk jaar deelt de voedselwaakhond een award uit – het Gouden Windei – aan de ‘winnaar’.

Yummy Veggie Candy van Let’s

Afgelopen jaar was dat de Yummy Veggie Candy van Let’s. Waarom? Op de verpakking wordt aanbevolen de groenten- en fruitsnoepjes wel zes keer per week te eten, voor kinderen. Eén keer daarvan kan bij het sporten. Nu zou dat bij puur groenten of fruit natuurlijk geen probleem zijn, maar de snoepjes bestaan voor bijna de helft (!) uit suikers.

Een vreemde manier om groenten bij kinderen aan te prijzen, terwijl je eigenlijk suiker op hun bordjes legt, met een beetje concentraat van bieten- of fruitsap. Dat is wel even iets anders dan fruit of groenten.

Daar gaat het mis: Let’s laat daarmee de snoepjes een gezonde keuze lijken, maar het is eigenlijk een ongezond product, zo stelt 70 procent van de Nederlanders én de voedselwaakhond. En geef ze eens ongelijk: de snoepjes bevatten evenveel suiker als normale snoepbeertjes. Ook het Voedingscentrum stemt in met de winnaar van afgelopen jaar.

‘Poké Bowl met lekker veel groente’ van Knorr

Geen gerecht is in de laatste jaren zo populair geweest als de poké bowl, een trend die is komen overwaaien uit Hawaii. Niet zo gek dat restaurants én voedselmerken als Knorr daar maar al te graag op inspelen.

De ‘Poké Bowl met lekker veel groente’ maak je makkelijk thuis, alleen blijkt Knorr de belofte op de verpakking niet bepaald na te komen. Daarop staat dat er per portie 258 gram groenten in zou zitten, maar draai je het pak om, zie je dat er slechts 5 procent rode paprika zit in het zakje met toppingmix.

De rest van de groenten? Die moet je zelf toevoegen. Huh, what? De verpakking bestaat voornamelijk uit lucht. Een typisch geval van misleidende marketing dus.

De ‘Recyclebare verpakking’ van Conimex

Whoops, Conimex pronkt met iets wat ze helemaal niet waar maken. Een flinke blunder. Het merk beweert namelijk hard op weg te zijn naar duurzaamheid en meer te doen met recyclen.

De werkelijkheid zit echter wat anders. Wat blijkt? Door een nieuwe regelgeving kunnen consumenten hun chipszakken nu zelf beter recyclen en mogen die voortaan bij het plastic in plaats van restafval. Dat is een wezenlijk verschil met zelf ook echt duurzame stappen zetten.

Oh, oh, oh. Er zijn dus genoeg bedrijven die meeliften op de duurzame trend zonder er zelf ook echt iets voor te doen. Eén ding leren we hier in elk geval zeker van: we kunnen niet uitgaan van wat er op een verpakking of op een website staat.

Blijf dus scherp en kritisch. En als het om vers en gezond eten gaat, is het allerbeste natuurlijk om gewoon zelf je ingrediënten te kopen (of groeien!) en zonder pakjes en zakjes een maaltijd te bereiden.

Tot die tijd vallen we maar al te graag terug op voedselwaakhond Foodwatch.