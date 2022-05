Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom mensen massaal hun friet in een milkshake dippen

Er zijn talloze ultieme foodcombinaties waar we niet zonder kunnen. Zoals chips met dips om even een belangrijke te noemen. In Amerika zijn er dan ook meerdere combi’s ontstaan die in eerste instantie een beetje vreemd klinken, maar stiekem toch wel lekker zijn. We kennen allemaal de peanutbutter & jelly sandwich, of het dippen van Oreo’s in je melk. Wat je misschien niet eerder hebt gehoord, is het dippen van friet in je milkshake. En onze collega’s van Culy zijn erachter waarom dit zo lekker kan zijn.

We leggen het aan je uit.

Wendy’s

Al meer dan 50 jaar geleden introduceerde fastfoodketen Wendy’s Frosty and French fries op het menu. Het gevolg: een hele generatie werd opgevoed met het dippen van frietjes in je milkshake als ultieme guilty pleasure. Begin maar vast met het maken van die milkshake dus.

Concurrent

In het kader beter goed gejat dan slecht bedacht, kwam McDonald’s een tijdje geleden met een Instagrampost waarin ze hun volgers vroegen in welke milkshake ze hun friet – oké, of patat – het liefst dippen.

Het internet ging los en er ontstonden twee kampen. Liefhebbers die bij deze combi zweerden – ze waren er immers mee opgegroeid. Maar ook een groep mensen die dachten dat het social team bij de keten gek geworden was.

Wat blijkt, het social team was sowieso niet gek geworden. Nou kan een berg jeugdsentiment een hoop toevoegen aan smaak, we lazen bij onze collega’s van Bon Appétit ook iets anders interessants. Onderzoek schijnt namelijk uit te wijzen dat deze combi van zoet & zout en koud & warm iets magisch met de smaak kan doen.

De fine dining versie

Niet heel gek dus, dat verschillende chef ermee aan de haal gaan. Onze interesse werd vooral gewekt door een gerecht van chef Alex Haupt van het Amsterdamse restaurant 101 Gowrie. Een dessert van aardappel met vanille dat je doet herinneren aan je tienerjaren toen je het liefst niks anders deed dan het dippen van friet in je milkshake. Of welja, misschien gewoon aan afgelopen weekend toen je je in diezelfde situatie bevond.

Hoe dan ook, als Alex Haupt het op de kaart zet, dan moet het wel een magische combi zijn. Voor zijn gerecht maakt hij een vanille sablé, espuma van gezoete aardappel, vanille-ijs en aardappelchips. Wij willen het nú!