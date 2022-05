Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stroeve tanden na het eten van spinazie? Dit is waarom

Je herkent ‘t vast wel: net erg lekker spinazie gegeten in een lasagne, salade of in één van de andere vele recepten die er mogelijk zijn met spinazie. En jawel, je bent klaar en ook deze keer is het raak: een souvenir in de vorm van een stroef gevoel bij je tanden.

Voor eens en altijd: dit is waarom spinazie zo’n stroef gevoel kan geven.

Stroeve spinazie

De grootste ‘boosdoener’ in dit geval is oxaalzuur, volgens hoogleraar Cor van Loveren van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, tijdens een interview met het NRC. Er ontstaat namelijk een chemische reactie wanneer oxaalzuur mengt met calcium.

Speeksel

In je speeksel zit ook calcium, lezen we in Quest. Zodra je de spinazie in je mond stopt, bindt het oxaalzuur zich aan het calcium, waardoor calciumoxalaat ontstaat. Dat goedje maakt kristallen aan die niet in water op te lossen zijn. Daarom blijven ze aan je tanden plakken. Dát is dus dat stroeve gevoel als je met je tong over je tanden glijdt na het eten van versie spinazie (dat kan dus ook uit de diepvries zijn).

Rabarber en cacao

Niet alleen in spinazie vind je oxaalzuur. Het zit in meer groenten en aanverwanten, zoals rabarber, cacaobonen en boerenkool. Overigens schijnt dat hoe vaker je kauwt – wat dus eigenlijk een goede zaak is, veel kauwen – hoe meer van die kristallen ontstaan. Minder spinazie kauwen = minder stroeve tanden dus.

Wat kun je doen

Nou kunnen we ons voorstellen dat je niet bij elke hap een hele stronk spinazie wilt doorslikken zonder te kauwen, dus wat zou je nog meer kunnen doen? We lazen het ook in het fijne kookboek ‘Altijd Zondag‘ van Wil Demandt: een beetje krijtpoeder toevoegen doet wonderen. Het gaat het chemische proces tegen waardoor je er vrolijk op los kunt kauwen. Geen stroeve tandenzorgen meer dus, wanneer je bijvoorbeeld deze pannenkoeken maakt of deze pasta met zalm.