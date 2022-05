Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lekker eten? Deze restaurants in Nederland kregen vandaag een Michelinster

Het is weer een belangrijke dag voor de gastronomie in Nederland: vandaag werden de Michelinsterren voor 2022 uitgereikt. In het DeLaMar Theater wachtten chefs vol spanning op de bekendmaking van Michelin. Wie heeft er voor het eerst een ster gekregen? Wie mag er een tweede Michelinster bij rekenen? En hoeveel restaurants met drie sterren hebben we nu in Nederland?

Onze collega’s van Culy zetten alles voor je op een rij.

Opvallende sterren tijdens de Michelin uitreiking

Chef Yoran Jacobi kreeg niet alleen de Young Chef Award, hij mocht meteen weer terug het podium op om de eerste Michelinster voor restaurant De Juwelier in Amsterdam in ontvangst te nemen.

De Sommelier Award is gegaan naar Malou Hagenaars van restaurant Alma in Oisterwijk.

Marleen en Jeroen Brouwer droegen eind januari van dit jaar hun restaurant De Loohoeve over aan nieuwe eigenaren. Begin februari openden ze restaurant Noor, dat n√ļ al een ster achter zijn naam mag schrijven.

Nieuwe sterrenrestaurants 2022

Deze restaurants kregen hun eerste ster en mogen zich nu ook officieel een sterrenrestaurant noemen:

De Juwelier in Amsterdam

Pikaar in Hilvarenbeek

Zoldering in Amsterdam

Atelier in Gulpen

Alma in Oisterwijk

Lars Amsterdam

Vigor in Vught

‘t Ganzennest in Rijswijk

Noor in Groningen

De Kas in Amsterdam

Twee en drie sterren

Twee sterren zijn er voor restaurants Flore in Amsterdam (Bas van Kranen stopte in september 2021 met Bord’Eau en opende toen Flore in hotel de L’Europe in Amsterdam), Julemont in Wittem, en De Nieuwe Winkel in Nijmegen.

Emile van der Staak van De Nieuwe Winkel benadrukte in zijn ontvangstspeech dat er opvallend veel restaurants met een focus op plantaardig zijn beloond door Michelin: naast zijn restaurant ook Bolenius (groene ster), Flore (twee sterren) en De Kas (één ster).

Restaurants Inter Scaldes en De Librije mogen allebei hun drie sterren behouden.

Groene sterren

Sinds 2020 reikt Michelin ook zogeheten groene sterren uit aan restaurants die duurzaamheid op de kaart zetten. Dit jaar kwamen er drie groene sterren bij, voor Héron in Utrecht, Triptyque in Wateringen en Flore in Amsterdam.