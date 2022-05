Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedenk goed wat je met je dure eieren doet: 5x verrukkelijke gerechten

De eierprijzen rijzen de pan uit: nog nooit was een doosje zo duur. In één jaar tijd schoot de prijs met meer dan tien procent omhoog. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die door NU.nl zijn opgevraagd. In de praktijk betekent het dat je voor tien eieren gemiddeld 3,20 euro betaalt.

Boosdoeners zijn onder meer de toegenomen voerprijzen voor kippen – de oorlog in Oekraïne speelt daarin mee – en een nieuwe uitbraak van de vogelgriep. Dat laatste speelt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Alleen in 2017 en 2003 werd een doosje in korte tijd net zo snel duurder dan nu, volgens het CBS.

Omdat een daling naar verwachting voorlopig wel even uitblijft, kun je maar beter het beste uit je eitje halen. We tippen je vijf manieren.

Vijf fijne ei-recepten

Onze collega’s van Culy zitten vol inspiratie en hebben een aantal heerlijke recepten met ei waardoor je misschien best wat meer wil betalen voor een doosje.

1. Omelet

Een omelet bakken, makkelijker kan eigenlijk niet. Lekkerder wel, vooral als je er wat groenten aan toevoegt. Gooi een ei met wat verse spinazie in de blender en voilà, je hebt een verrukkelijk spinazie-omelet. Kan natuurlijk ook met andere ingrediënten, zoals paprika of champignons.

2. Eggs benedict

Je ontbijtje of brunch wordt next level met eggs benedict. Eitje pocheren, toast maken en een scheut Hollandaisesaus erover. Bij Culy weten ze wel wat lekker is.



3. Broodsoldaatjes

Vergeet dipsausjes: je kunt je broodje ook in een zachtgekookt eitje dippen. Rooster een sneetje brood, snij ’m in reepjes, kook je eitje en klaar ben je. Wil je trouwens het perfecte zachte ei koken, leg ’m dan gedurende vier minuten in kokend water. Niet vergeten om na afloop even te laten schrikken onder koud water.

4. Gevulde eieren

Die romige smaak, een smeuïge vulling, er gaat weinig boven een goed gevuld eitje. Top ’m af met wat paprikapoeder of bieslook, of maak één van deze recepten.



5. Gezonde shakshuka

Helemaal van nu, een lekkere portie shakshuka. Zit ’m natuurlijk vooral in die gepocheerde spiegeleieren die je tegemoet shinen als je de pan in kijkt. Je hebt de klassieke variant, maar deze groene versie met spinazie is minstens zo lekker.