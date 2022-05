Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 voedingsmiddelen die door tekort aan zonnebloemolie schaars kunnen worden

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een tekort aan zonnebloemolie. Dit is niet alleen een probleem voor snackbarhouders, maar ook voor producenten van veel voedingsmiddelen. En dat gaan wij als consument ook merken.

Nederland importeerde in 2021 voor 641 miljoen euro aan zonnebloemolie. 84 procent hiervan was afkomstig uit Oekraïne. Veel bedrijven zijn dus afhankelijk van het land.

5 voedingsmiddelen die door het tekort aan zonnebloemolie schaars kunnen worden

Inmiddels kijken veel fabrikanten van voedingsmiddelen naar alternatieven voor de plantaardige olie van zonnebloempitjes. Vanaf vrijdag wordt er bij de eerste voedingsmiddelen – met voorheen zonnebloemolie – andere plantaardige olie gebruikt, zo meldt De Telegraaf.

Toch zijn er nog genoeg producten waarin het nog wel gebruikt wordt, of die nog de transitie naar een andere olie moeten maken. Dit zijn vijf voedingsmiddelen die door het olietekort schaars – en/of duur – kunnen worden. Zelf op zoek naar alternatieven voor zonnebloemolie? Die zetten we eerder al op een rijtje.

1. Babyvoeding

Je zult het misschien niet direct verwachten, maar een belangrijk ingrediënt van babyvoeding is zonnebloemolie. Hoewel dit wellicht ongezond klinkt, hebben baby’s deze vetten nodig.

Het Voedingscentrum stelt dat jonge kinderen vaak weinig vetten binnenkrijgen. Zonnebloemolie is dan een goede bron van onverzadigde vetten. Gelukkig zijn er ook genoeg alternatieven, als olijfolie en andere plantaardige vetten.

2. Koekjes

Ook voor minder essentiële voedingsmiddelen is zonnebloemolie een belangrijke grondstof. Zo zit het verwerkt in sommige koekjes. In dit geval is de olie ook te vervangen door een andere plantaardige vetbron, al moeten fabrikanten wel het recept aanpassen. Bijvoorbeeld bij chocolate chip koekjes.

3. Hummus

Voor hummus geldt hetzelfde: de olie is momenteel een erg belangrijk ingrediënt van het voedingsmiddel, maar is te vervangen door bijvoorbeeld olijfolie.

4. (plantaardige) Margarine

Hoewel er ook margarine zonder zonnebloemolie bestaat, bevatten veel plantaardige vormen zonnebloemolie. De versies zonder palmolie, een olie die sommigen willen mijden omdat het meer verzadigd vet bevat dan andere oliesoorten, bestaan soms wel voor 60 procent uit zonnebloemolie.

5. Vleesvervangers

Vleesvervangers worden steeds populairder – en lekkerder. De schappen van de supermarkten liggen vol met vegan opties, veel daarvan bevatten zonnebloemolie. Wellicht zien we sommige vleesvervangers de aankomende tijd niet of minder in de schappen liggen, al zijn fabrikanten druk bezig met het recept van hun voedingsmiddelen aan te passen.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.