14 tips & trucs voor de beste zelfgemaakte pizza

Als je een goede zelfgemaakte pizza kunt maken, zit je de rest van je leven gebakken. Bij je vrienden, maar ook als je weer eens ontzéttende trek hebt in zo’n heerlijke pizza met een dunne, krokante bodem. Onze collega’s van Culy verzamelden de beste tips & trucs om jouw homemade pizza te laten slagen.

Zo kan het bijna niet meer fout gaan.

1. Gebruik de juiste bloemsoort

De meeste mensen zullen gewone tarwebloem gebruiken voor het maken van pizzadeeg. En daar is niks mis mee.

Foodjournalist J. Kenji Lopéz-Alt raadt echter aan om voor een stevigere korst eens te experimenteren met andere soorten bloem. Italiaanse bloem speciaal voor pizzadeeg heeft vaak een fijnere maling dan gewone bloemsoorten en daarmee zou je dus een betere pizzakorst krijgen.

Veel supermarkten verkopen daarom inmiddels type 00 bloem voor pizza. Dat type bloem heeft een hele fijne structuur en is daarom ideaal voor het bakken van pizza. Patentbloem heeft trouwens dezelfde maling, dus die kun je ook gebruiken.

2. Houd de gist te vriend

In pizzadeeg gaat gist, maar deze diva heeft een kleine gebruiksaanwijzing. Ze houdt niet van zout en baddert het liefst in warm water. Niet heet, maar warm. Of, zoals Carla Lalli Music in onderstaande video zegt: „Niet heet genoeg om in te badderen, maar ook niet lauw.” Ze laat je zien waar je op moet letten met je gist:

3. Kneed het deeg goed door

Door het deeg te kneden, activeer je de gluten. En juist die zorgen (naast allergie bij sommige mensen) voor die luchtige structuur van je pizzadeeg. Hier kun je je staande mixer voor aan het werk zetten. Met de hand kan ook: het deeg is klaar als het aanvoelt als een samenhangend, stevig geheel.

4. Leg je deeg drie dagen weg in de koelkast

Je moet er wat voor overhebben, maar volgens J. Kenji Lopéz-Alt wordt je pizza bruiner en smaakvoller als je het deeg eerst drie dagen in de koelkast legt. ‘Koud fermenteren’ noemt hij dat proces. Andere chefs raden aan om dat minstens een dag te doen.

Tijdens dat proces kan de gist langzaam zijn werking doen en de koolhydraten in het deeg omzetten. Doe het deeg in een druk & sluitzakje en haal het minimaal een half uur voordat je het gaat gebruiken uit de koeling om op kamertemperatuur te komen.

Heb je geen drie dagen de tijd? Laat je deeg dan tenminste een uur rusten in een met olijfolie ingevette kom met plasticfolie eroverheen, voordat je het uitrolt tot een pizza.

5. Zo maak je een perfect ronde pizza

Heb je moeite om die bal pizzadeeg tot een mooie ronde vorm uit te rollen? De chef in onderstaande video laat heel simpel zien hoe je dat met de hand doet. Hij drukt het deeg eerst in de hoeken naar buiten en strekt het deeg daarna in draaiende bewegingen uit met zijn handen. Daarna doet hij dat in de lucht, zoals een échte pizzabakker.

6. Gebruik de juiste mozzarella

Pizzachef Mark Iacono van het populaire pizzarestaurant Lucali in Brooklyn staat elke dag zelf pizza te bakken achterin zijn restaurant en wordt geprezen om zijn skills. Hij gebruikt eerst een mozzarella met een lage vochtigheidsgraad die hij over de met saus bedekte bodem raspt, zodat de pizza niet te vochtig wordt. Pas daarna gebruikt hij de beste buffelmozzarella, die hij met de hand in stukjes scheurt.

7. Less is more

Professionele pizzabakkers roepen het allemaal: leg niet te veel ingrediënten op je pizza. Less is more! Ga voor een dunne laag toppings. Zo maak je de bodem niet te zwaar en proef je alle smaken goed bij elke hap die je neemt.

8. Zorg voor hitte

Niet voor niets beschikken professionele pizzeria’s over een pizzaoven: die dingen kunnen loei- en loeiheet worden. Een pizza die in zo’n pizzaoven (of houtoven) gaat, is vaak al binnen drie minuten klaar. Het resultaat: een superknapperige bodem. Zet je oven – indien mogelijk – op 285 graden of anders zo heet mogelijk.

9. Gebruik een pizzasteen

Als je regelmatig zelfgemaakte pizza maakt, kan het de moeite waard zijn om te investeren in een pizzasteen. Nieuw is ook de Baking Steel: een roestvrijstalen plaat die is ontwikkeld ter vervanging van de pizzasteen. De reden: metaal geleidt warmte beter dan steen.

Wat doet zo’n ding: in feite bootst hij – gedeeltelijk – het interieur van een steenoven na, door alle hitte in de oven te absorberen, waardoor je pizza op een directe warmtebron wordt gebakken. Hierdoor gaart je pizza geleidelijk én wordt de bodem heerlijk crunchy.

Heb je geen pizzasteen, laat dan in ieder geval je bakplaat mee voorverwarmen in de oven voordat je de pizza erop legt.

10. Alternatief: bak de pizza voor in een gietijzeren pan

Ook een idee: bak de pizzabodem alvast aan één kant voor in een hete gietijzeren pan. Keer het deeg om, beleg het met de toppings en schuif het daarna zo, met pan en al, in een oven waar de pizza 5 minuten onder de grill gaat.

11. Strooi wat broodkruim op het bord

Bij Iacono in Brooklyn hebben ze een bijzondere truc: ze gebruiken een schaal van aluminium, strooien daar wat broodkruim over en leggen daar de pizza op als die heet uit de oven komt. Het broodkruim werkt als barrière tussen het loeihete pizzadeeg en het koude metaal, zodat je geen condens krijgt op de bodem van de schaal (= natte pizzabodem).

12. Scheur er verse kruiden overheen

Elke pizza wordt lekkerder met verse kruiden. Basilicum! Oregano! Alleen al van de geur waan je je in Italië. Niet snijden of hakken, gewoon scheuren. Dan blijven de blaadjes mooi fris en geurig.

13. Olijfolie

Altijd lekker: druppel tot slot nog wat goede olijfolie over je zelfgemaakte pizza om de smaken een boost te geven.

14. Opwarmen doe je in een… pan!

Heb je nog een restje over van die verrukkelijke zelfgemaakte pizza? Warm ‘m niet op in de magnetron en zelfs niet in de oven. Dé beste methode? Bak de pizza kort in een koekenpan met een beetje olijfolie. Dat beetje extra vet zorgt ervoor dat de pizza niet uitdroogt en dat de bodem mooi krokant bakt. Bak je slice wel aan beide kanten, ongeveer twee minuten.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.