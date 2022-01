Het is gelukt: er is nu Nederlandse vanille (en nog wel in drie kleuren)

Geëxperimenteerd met vanille laten groeien op Nederlandse bodem werd er een tijdje. Niks Madagascar: het Nederlandse Koppert Cress startte met de productie van vanille in Nederlandse kassen. En dat is gelukt: het bedrijf lanceert nu Nederlandse vanillepeulen.

Wie weleens een vanillestokje of een beetje vanille-extract nodig heeft voor een recept weet: vanille is schreeuwend duur en lijkt elk jaar alleen nog maar duurder te worden.

Gedroogde stokjes

Bovendien zijn die beetje zielige gedroogde stokjes die we meestal aantreffen in de supermarkt ook niet iets om blij van te worden, als thuisbakker. Volgens Rob Baan, CEO van Koppert Cress, heeft dat te maken met diefstalpreventie: „De peulen worden regelmatig gestolen vanwege de hoge waarde. De peulen worden om deze redenen onrijp geplukt wat resulteert in de dunne ingedroogde stokjes die je in de supermarkt koopt.”

Daarnaast is het beslist niet makkelijk om vanille te telen. Dat gebeurt normaliter in tropisch klimaat, buiten, aan de vanilleplant: een orchideeënsoort. De planten en stokjes raken snel beschadigd door invloeden van het weer, zoals voorbijrazende tyfoons.

Vanille in Nederlandse kassen

Reden te meer voor Koppert Cress om de productie van vanille op te pakken in Nederlandse kassen. Rob: „Alleen op deze manier kun je jaarrond het ideale groeiklimaat nabootsen zonder risicovolle natuuromstandigheden en zonder pesticiden of andere chemische middelen. Het resultaat? Vier tot vijfduizend vierkante meter aan prachtige, rijke en vette vanillepeulen van de hoogste kwaliteit.”

De vlag kan dus uit bij Nederlandse patissiers en iedereen die gelukkig wordt van échte vanille. Overigens werd er door Wageningen University & Research (WUR) ook al een tijdlang geprobeerd om nedervanille te groeien, maar dat wilde maar niet echt van de grond komen. Koppert Cress biedt nu een assortiment aan Nederlandse premium kwaliteit Planifolia-vanille, afkomstig van een orchideeënsoort die pas na drie jaar peulen geeft. Bestellen kan vanaf nu. Het bedrijf verwacht de peulen volgende maand te kunnen uitleveren.

Nederlandse vanille in drie kleuren

Opvallend detail: die Nederlandse vanille is er in drie kleuren en varianten, zoals de Planifolia Black: dikke, donkerbruine – bijna zwarte – peulen met een glanzend oppervlak die nog het meest lijken op de vanillestokjes zoals we die kennen. Die zijn direct te gebruiken. Daarnaast hebben ze ook groene, verse peulen (Planifolia Green) die professionals eerst nog zelf kunnen fermenteren, drogen en/of behandelen.

De Planifolia Red is volgens de makers „Vine riped (rijping aan de plant) vanille; zoals de natuur het bedoeld heeft”. Die peulen blijven langer aan de plant zitten en beloven zo een nog mooier smaakprofiel te krijgen. Bloemiger en frisser bijvoorbeeld. De vanillestokjes hebben ook nog eens toffe rode puntjes.

Waar te koop?

De vanille van Koppert Cress is vooralsnog vooral te koop bij verkooppunten voor de horeca. Wij hopen natuurlijk dat de Nederlandse vanille in de toekomst ook makkelijker voor consumenten beschikbaar zal zijn. Al is het maar om er fantástische crème anglaise mee te kunnen maken.

Meester Patissier Hidde de Brabander is in ieder geval enthousiast over de nedervanille: „Sommige producenten injecteren hun vanillepeulen met een stof, waardoor de stok dikker lijkt. Net als het plofkip principe. Dan valt de inhoud extreem tegen. Je krijgt bij de Koppert Cress vanille wel wat je ziet. Een mooie, volle, dikke stok met veel inhoud, veel aroma en een hoog glucovanilline gehalte. Zeker de aan de plant gerijpte vanille, de rode, dat is echt out of this world.”