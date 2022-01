Van luisterbars tot hibiscus: dit zijn dé foodtrends van 2022

Wordt dit het jaar waarin we massaal aan de koji of aardappelmelk gaan? Zustertitel Culy voorspelt dat we ons in 2022 gaan wagen aan de keukens van Oost-Europa, dat we hibiscusdrankjes zullen drinken en dat we naar een luisterbar willen. Dit is Culy‘s overzicht van dé foodtrends van 2022!

We voelen het aan ons water, spotten het terwijl we ons onderweg in het culinaire landschap begeven en lezen er natuurlijk heel veel over, die culinaire trendvoorspellingen. Zo stelden we een lijst samen met de te verwachten foodtrends van 2022.

Dit worden de foodtrends van 2022

1. De keukens van Oost-Europa

Georgië, Oekraïne, Slovenië, Kroatië, Macedonië: heb jij enig idee wat er uit de keukens van deze landen komt? Verder dan khachapuri, kvass en pierogi komen wij ook niet. Maar getuige de vele kookboeken voor 2022 die zich richten op de keukens uit landen in Oost-Europa, voelen we aan ons water dat we nog veel meer lekkernijen uit deze regio zullen gaan ontdekken. Adzjapsandali bijvoorbeeld: een soort ratatouille die in Georgië en Azerbeidzjan veel wordt gegeten.

Leuk detail: als wijnlanden waren deze landen in Oost-Europa ook al hot. Nu gaan we dus ook een bordje eten pairen met die –bijvoorbeeld – hippe Georgische wijnen.

Tip: sinds 2019 zit er al een hele fijne Georgische hotspot in Amsterdam waar de deur wordt platgelopen: Batoni Khinkali.

2. Hibiscus

The New York Times stelt dat hibiscus dé smaakmaker van 2022 gaat worden en Koning Yuzu van zijn troon gaat stoten. Misschien wel omdat dit bloemetje veel wordt gebruikt in de Mexicaanse keuken en Mexicaanse invloeden als paddenstoelen uit de grond schieten.

De kleur van hibiscus is in ieder geval hartstikke fotogeniek, maar ook de smaak is tof. Denk een beetje in de richting van cranberry, maar dan iets floraler en sowieso prettig zoet-zuur.

Vooralsnog kennen we hibiscus vooral van de thee, maar maak je borst maar vast nat voor hibiscusyoghurt, hibiscus-ijs en frisdranken met hibiscussmaak.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3. Luisterbars

Hou je van lekker eten én van muziek? Dan mag je je handen dichtknijpen met de komst van luisterbars. Wij dachten eerst dat het een directe vertaling was van de ‘speakeasy‘. Toch is het andere koek. Luisterbars zijn in Japan al tijden booming onder de naam listening bars. Waar je je in sommige horecazaken kunt ergeren aan de slechte muziek of diens geluidskwaliteit, staat in een luisterbar de beleving van je gehoor juist centraal. Er wordt analoge muziek gedraaid (vinyl) op installaties van hoge kwaliteit.

Denk niet dat die dan ook hard uit de speakers knalt in zo’n luisterbar: het kan gaan om muziek van alle genres en draait vooral om de juiste akoestiek. Een ver-a-de-ming voor de oren dus.

In Amsterdam-Noord zitten er alvast twee luisterbars. Zo opende hier Corner Store van de mannen achter Café Binnenvisser samen met die van De Klaproos, maar ook MurMur (briljante naam!) is zo’n concept. Bij Corner Store toont de website zelfs eerst een ‘menukaart’ van de artiesten die worden gedraaid, daarnaast pas van de gerechten.

Toch gaat al dat geluister ook hand in hand met toffe gerechten van hoge kwaliteit. Tien gangen groentemenu anyone?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

4. Pani puri

Pani Puri verschijnen inmiddels op menukaarten van hier (De Librije, Waldorf Astoria) tot Groningen (Oan Tafel) en in Rotterdam hebben ze zelfs een eigen restaurant (The Pani Puri Bar). En dan is het nog maar een kleine stap richting een échte grote doorbraak en misschien wel de schappen van de super.

Pani Puri zijn holle, krokante hapjes die in India, Nepal en Pakistan als streetfood (ook wel chaat genoemd) worden verkocht. Letterlijk vertaald betekent het ‘water in gefrituurd brood’ en dat dekt de lading aardig, al is het veel lekkerder dan die definitie doet vermoeden.

De puris worden gemaakt van bloem of sooji of rava – een soort semolina – en gefrituurd. Daarna wordt een opening gemaakt in de bovenkant van de holle snack, waarna je ze kunt vullen met hartige dingen. Vaak zijn dat gekookte aardappel of kikkererwten, ui en heel veel smaakmakers, zoals chili, tamarindechutney en chaat masala.

Iets wat iederéén lekker gaat vinden, let maar op. Misschien duiken ze binnenkort wel gewoon op naast de bitterballen in je stamkroeg.

5. Dry-aged groente en vis

Van dry-aged vlees heb je vast al gehoord, maar gezien de toenemende behoefte om minder vlees te willen eten, zien we ook steeds vaker groente en vis in dry-aged vorm op ons bord.

Bij restaurant Lode & Stijn in Berlijn aten we bijvoorbeeld dry-aged zeebaars die twee dagen was gerijpt. En afgelopen Kerst zaten we nog aan de dry-aged biet van restaurant Hemel & Aarde in Utrecht (fan-tas-tisch).

Net als bij vlees doet dry ageing ook wat met de smaak en textuur van vis of groente. Zo kunnen chefs je stukje kabeljauw of knolselderij nóg interessanter maken.

6. Jollof rice

De trendvoorspellers van The New York Times voorzien ook dat Jollof Rice een grote trend gaat worden in de foodwereld. Culy liet je in 2020 ook kennismaken met dit gerecht uit West-Afrika. Als je het één keer hebt geproefd, ben je voorgoed in de ban van de verslavende combinatie van rokerig, pittig en heel aromatisch die dit gerecht allemaal heeft.

Om het zelf te maken heb je doorgaans een waslijst aan ingrediënten nodig die niet zo heel makkelijk verkrijgbaar zijn in de gemiddelde buurtsuper, maar gelukkig nam Joris Bijdendijk een overzichtelijk recept voor Jollof Rice Bunmi Nigerian-stijl op in zijn onlangs verschenen boek Bij Bijendijk Thuis.

7. Nóg meer Koreaanse invloeden

Kimchi, Korean fried chicken en bibimbap: inmiddels heeft iedereen deze Koreaanse gerechten al eens geproefd. Toch verwachten we in 2022 nog veel meer invloeden uit de Koreaanse keuken te zien in de food wereld. Kijk niet meer raar op als je een portie gochujang-mayo bij je frietjes geserveerd krijgt of doenjang op je pizza. Of als er woorden als galbi-jjim en ssäm opduiken op je menukaart.

De populariteit voor Koreaanse invloeden is deels te verklaren door de toenemende interesse in Koreaanse popcultuur, van K-pop(-muziek) tot aan films en tv-series als Squid Game.

8. Citrus (en dan vooral minder bekende soorten)

Wat niet mag ontbreken in dit lijstje met foodtrends voor 2022: citrus. Een beetje thuiskok weet allang dat bijna elk gerecht beter in balans raakt van een kneepje citrus, maar de vruchten gaan in 2022 een nóg grotere rol spelen in onze keukens. Jamie Oliver’s goede vriend en rechterhand Gennaro Contaldo bracht zelfs een kookboek uit dat helemaal om de citroen draait. Ook struikelen we inmiddels over de yuzu – en dat vinden we helemaal niet erg.

Maar we gaan in 2022 vooral ook nieuwe, onbekendere citrussoorten ontdekken. Denk aan limoenkaviaar (finger limes) en boeddha’s hand (buddha’s hand). Wij verwachten dat deze bijzondere en bloedmooie citrusvruchten in Nederland op steeds meer plekken te koop gaan zijn.

Ook de chinotto is er eentje om in de gaten te houden: een kleine, bitterzoete citrusvrucht die verwant is aan de sinaasappel. Erg lekker om drankjes mee te maken, waarbij je een smaak overhoudt die wij nog het beste kunnen beschrijven als een bergamot-achtige cola. Houd je ogen eens open voor Sanpellegrino Chinotto: een drankje met inmiddels een heuse cult following (o.a. te koop bij Stadsbakkerij As).