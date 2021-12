Het eetdagboek van oud-Miss Nederland Denise (24): ‘Ik check altijd eerst de toetjes’

We zijn er dag in, dag uit mee bezig: eten. Wat eet jij op een normale, doordeweekse dag? We vragen het elke week aan een andere Nederlander. Het kan namelijk hartstikke verfrissend zijn om verschillende meningen over eten te horen. Gaan mensen voor gezonde keuzes, of toch voor lekker makkelijk? Met vandaag: het eetdagboek van oud-Miss Nederland, Denise Speelman.

Denise Speelman won in 2020 de titel van Miss Nederland. Nu werkt Denise als stylist en als Marketing & Event Advisor bij hannah skin improvement. Ze deelt haar eetdagboek van een werkdag.

Het eetdagboek van oud-Miss Nederland Denise

Ontbijt:

Havermout met amandelmelk, een appel, handje walnoten en kaneel.

Snack:

Een bakje koffie met een speculaasje.

Lunch:

Geitenkaassalade („echt mijn favoriet!”) met een kopje tomatensoep ernaast. Daarna een kopje gemberthee en als toetje een cappuccino met slagroom ernaast.

Snack:

Twee dropjes.

Avondeten:

Een goed gevulde groentebowl met babyspinazie, volkoren rijstmix, zoete aardappel, geroosterde broccoli, kerrie-bloemkool en kikkererwten, met een dressing van gember en tamari.

Snack:

Een kop thee. „Toen ik thuiskwam, had de airfryer aangestaan, dus hier pikte ik nog twee kipnuggets en een bitterbal van weg.”

Hoe combineer je jouw drukke leven met een gezond eetpatroon?

„Overdag was ik voor mijn werk als Marketing & Event Advisor bij hannah skin improvement onderweg, naar Uden, Best en Mariahout. Het avondeten heb ik snel thuis gegeten, en toen ben ik direct doorgegaan naar een stylingklus omdat ik ook stylist ben. Ik ben zelf Miss Nederland 2020 geweest en nu de stylist van Miss Nederland 2021, die op dit moment in Israël is voor de Miss Universe verkiezing! Dus daar waren natuurlijk een aantal toffe outfits voor nodig.

Normaalgesproken heb ik veel meer tussendoortjes bij me zodat ik altijd iets kan eten, maar ik had vandaag zo’n vullende lunch dat ik tot en met het avondeten eigenlijk geen trek meer had.”

In 2020 ben jij Miss Nederland geworden. Vertel, wat mag er niet in het voedingspatroon van een Miss ontbreken?

„Eigenlijk mag er niets ontbreken in het voedingspatroon van een Miss, maar dat geldt natuurlijk voor ieder mens. Wat je ook voor werk doet! Het is heel belangrijk om te zorgen voor voldoende voedingsstoffen in je voeding. Vitamines, vezels, eiwitten en ook zeker koolhydraten! Het is niet zo dat wanneer je een Miss bent, dat je leeft op sla. Daar haal je niet genoeg energie uit, niemand! Gevarieerd eten en vooral balans is belangrijk. Kies voor voedingsstoffen die echt iets voor je gezondheid en je lichaam doen, en pas dat vooral aan op je levensstijl, want ieder lichaam is anders.

Wanneer ik uiteten ga, kijk ik bijvoorbeeld altijd eerst bij de toetjes. Ik houd van eten en vind ook eigenlijk bijna alles lekker. Ik zorg voor de juiste balans en voor gezonde voeding, want wanneer ik druk ben met mijn werk, heb ik die energie ook nodig.”

Heeft het winnen van de Miss Nederland-titel jouw kijk op voeding veranderd?

„Het winnen van de titel heeft mijn kijk op voeding niet veranderd. Dat is eigenlijk daarvoor al gebeurd, toen ik herstelde van een eetstoornis. Deze kreeg ik in 2014/2015, en het heeft wel een aantal jaren geduurd voordat ik daar uit was en daarna een balans had gevonden in een normaal voedingspatroon.

Waar ik eerder te weinig at en mijzelf dingen ontzag, zorg ik nu voor genoeg van de juiste voeding. Ik luister naar wat mijn lichaam nodig heeft en niet omdat iemand anders het bijvoorbeeld ook doet. Voor de een werkt dit en voor de ander werkt iets anders beter. Vraagt mijn lichaam om een stukje chocolade of een ijsje, dan eet ik dat en geniet ik er volop van!

Je leert eigenlijk opnieuw eten en er vooral meer van te genieten. Ik merk dat ik voeding erg interessant vind en er ook veel over weet, dat vind ik leuk. Wat bij mij wel echt is veranderd, is dat ik kijk naar échte en pure voeding zodat je weet wat er in je lijf terechtkomt. Wie weet komt er ooit nog wel een kookboek!”

Welk gerecht of ingrediënt is typisch jou?

„De mensen die me echt kennen, zullen het met me eens zijn: geitenkaas! En eigenlijk alle kazen, maak mij maar wakker voor een kaasplankje. Daarbij voeg ik nog pindasaus toe, dat vind ik zó lekker.”

Reactie van een voedingsdeskundige

Ricky Frissen is diëtist, coach en schrijver van het boek Vrijheid van voeding. Elke week reageert hij kort op het voedingsdagboek met een tip en een top.

Reactie op het eetdagboek van Denise Top: „Hoi Denise, wat goed dat je hersteld bent van een eetstoornis! Dat hebben we gemeen. Mensen hebben natuurlijk bij Miss-competities al snel het idee dat je inderdaad wel jezelf zal uithongeren, mooi dat je laat zien dat het niet zo is! Jouw voedingspatroon klinkt dan ook mooi gevarieerd. Je wisselt ‘gezond’ af met lekkers en daar heb je volgens mij een mooie balans in gevonden.” Tip: „Ik ga je geen tip geven met betrekking tot je voedingspatroon, en wel om deze reden: ik ben zelf een diëtist die zich specialiseert in het verbeteren van de relatie met voeding. Dat betekent dat ik juist mensen wil leren om flexibeler met eten om te gaan, waardoor ik ze behoed voor een eetprobleem of eetstoornis. Ik zou wel kunnen gaan zoeken naar een detail wat er beter kan in je voedingspatroon, maar wil vooral aan jou én de lezer doorgeven dat het super knap is om balans te vinden na een eetstoornis en voeding niet meer als goed of fout te zien.”

Ook (anoniem) meedoen aan Het Eetdagboek? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. Het Eetdagboek en we nemen contact met je op. Het vorige eetdagboek vind je hier.