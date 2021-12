Dit zijn de culinaire kersttrends van 2021

Wat gaan we dit jaar eten en drinken met kerst? Dat er weer veel lekkers op tafel gaat komen en we de boel weer feestelijk aan gaan kleden, is een feit. Maar wat dan precies? Wat zijn de kersttrends 2021?

Metro’s collega’s van Culy zochten het uit en zetten het op een rij.

Wat zijn de kersttrends van 2021 voor eten en drinken?

Wat mag er in 2021 niet ontbreken op de kersttafel? Nou, al je ‘t ons vraagt, zijn ceviche, iets-met-Burrata (want daar maak je iedereen blij mee), en een goed kerstbrood (denk aan: je zelfgebakken zuurdesem omgetoverd tot borrelbrood of een heerlijke focaccia) de knallers. Ook een fijne vegan optie in je kerstmenu is inmiddels een must, al is het maar omdat vlees echt niet altijd de norm meer hoeft te zijn en er belachelijk lekkere recepten te bedenken zijn die dan ook nog eens veganistisch zijn.

Maar wij bepalen de trends niet, dat doen jullie met z’n allen. Culy brengt daarom dé culinaire kersttrends van 2021 in kaart. Met wat extra inspiratie en tips, zodat je alvast in de stemming kunt komen.

En maak je geen zorgen: tips & tricks voor alle fijne kerstgerechten die we hierboven noemden (en meer!) hebben we natuurlijk voor je. Die kun je de komende weken allemaal vinden tussen de kerstrecepten.

De culinaire kersttrends van 2021

1. We vieren het groots en we vieren het vroeg

Is het je ook opgevallen dat je dit jaar al in november meer kerstbomen en kerstlampjes door de ramen ziet dan voorheen? Dat kan kloppen: we zijn dit jaar wat vroeger met kerst begonnen. We brengen immers meer tijd thuis door en kunnen daarbij wel wat gezelligheid én feestelijkheid gebruiken.

Uit recent onderzoek van Albert Heijn blijkt bovendien dat de meeste mensen dit jaar van plan zijn om flink uit te pakken met een meergangendiner. 56 procent van de 1.099 ondervraagde Nederlanders van 25 jaar en ouder gaat zo’n uitgebreid kerstdiner koken.

Begin met een welkomstdrankje en een amuse, ga dan door naar het voorgerecht, hoofdgerecht en het nagerecht. Wil je dit nog verder uitbreiden, dan kun je ook nog tussengangen toevoegen. Denk aan een soep of een mooi groentegerecht tussen het voor- en hoofdgerecht. Of bouw de hele tafel vol met kleine gerechten en noem het shared dining.

2. Mooi opgemaakte borden

Met dank aan social media besteden we steeds meer aandacht aan de opmaak van onze homemade gerechten. Dat het oog ook wat wil, weten we allang, maar Instagram voert de druk nog iets hoger op.

Dus kom op: handen uit de mouwen, pak de keukenpincet er maar weer bij en denk verder dan de smaak, maar ook aan de opmaak. Hoe presenteer je dit gerecht het beste? Mist er nog wat kleur op het bord? En zijn er nog vlekjes die moeten worden weggepoetst?

3. We duiken dieper in de wijn

Waar we een paar jaar geleden misschien dachten: ‘o ja, we moeten nog wijn!’, speelt wijn een steeds belangrijkere rol in ons leven. In de pandemie waren de wijnflessen niet aan te slepen en bleken ook de online proeverijen en wijncursussen een succes.

Al dat gelurk en al die reeds opgedane wijnkennis kunnen we deze feestdagen mooi in de praktijk brengen met toffe wijn-spijscombinaties. Vind je dat nog lastig, check het dan even bij je favoriete wijnverkoper of sla er een handige wijngids op na.

4. Klassieke kerstgerechten met een moderne twist

Hasselback-aardappeltjes, carpaccio, garnalencocktail, beef wellington: kerst is nog altijd een feest van klassiekers. Die nostalgie zeggen we ook deze kerst (nog) niet vaarwel, máár de foodie is wel bereid om een moderne twist aan die kerstklassiekers te geven.

Een vleugje miso door de jus of soep, een spannende(re) carpaccio van pulpo of coquilles, of een garnalencocktail met wat moderne frisheid: zo kunnen de klassiekers weer een jaartje langer mee.

5. Avontuurlijke adventskalenders

Vroeger had je 24 à 26 dezelfde kleine chocolaatjes, maar de adventskalenders van tegenwoordig worden hoe langer hoe avontuurlijker. Flesjes wijn voor elke dag, exclusieve speciaalbiertjes, luxe dropballen overgoten met chocolade, of een adventskalender voor whiskyliefhebbers voor een paar honderd euro: we verwennen onszelf maar wat graag door dagelijks een vakje open te peuteren op zoek naar een verrassende versnapering. En zeg nou zelf: daar word je toch nooit te oud voor?

6. Ook bij de kersttrends: borrelplanken

Je hebt een borrelplank en je hebt een bórrelplank. Voorbij is de tijd van de blokjes kaas en plakjes worst: we leven ons anno 2021 steeds meer uit om creatieve planken op tafel te zetten, al helemaal met de feestdagen natuurlijk. Susan Aretz schreef er twee leuke boeken vol inspiratie over. Ook Pinterest staat vol met de gezelligste borrelplanken.

Met kerst mag de borrelplank dan ook niet ontbreken. Vul ‘m met lekkere warme Camembert, mooie rillettes, gemarineerde Burrata, fijne zalmhapjes, heerlijke vis uit blik, en/of de goddelijkste antipasti.

7. Kerstmenu’s bestellen (of kerstmenu’s afhalen) bij restaurants

Tijdens de vorige lockdown zijn restaurants massaal afhaalmenu’s gaan maken. Hoewel de aanleiding natuurlijk zeer droevig was, bleek het voor menig food-fanaat een feest om eten van je favoriete restaurant thuis te kunnen verorberen. Lang niet hetzelfde als in het restaurant, maar óók tof. Al was het maar omdat we vol bewondering konden bekijken hoe restaurants hun decadente menu’s wisten om te toveren tot praktische bouwpakketten die we thuis alleen nog maar op hoefden te warmen (en dat opwarmen en afmaken was dan ook nog eens heel leuk om te doen).

Voor veel mensen was het dan ook een ontdekking om eens een kant-en-klaar kerstmenu te bestellen of af te halen. En dat gaan we ook dit jaar nog veel meer doen. Wat hierbij ook nog eens meespeelt, is dat kerst in het weekend valt en we dus minder tijd hebben voor de voorbereidingen. Dan is afhalen wel zo relaxed. Smakelijk!

Ben je op zoek naar inspiratie om te koken en kun je een reeks aan recepten wel gebruiken? Hier vind je ze bij Metro op een rij.