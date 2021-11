Hoe vaak kauw jij op een hapje? Dit is waarom we aandachtiger zouden moeten kauwen

Neem jij aandachtig de tijd voor een maaltijd, of eet je vaak terwijl je bezig bent met social media of de televisie? We willen je uitdagen om vandaag eens extra op het kauwen van je eten te letten. Hoe vaak kauw jij op een hapje? Wanneer je een hap binnen tien keer kauwen wegslikt, is dat een slecht teken voor zowel je portemonnee, gezondheid en de ontwikkeling van je kaken.

De afgelopen jaren zijn mensen bezig geweest met de-evolueren. Onze schedels, kaken en luchtwegen worden aanzienlijk kleiner, en dat gaat ook nog eens op een schrikbarend rap tempo, volgens dit onderzoek.

Hoe komt het toch dat de botstructuur van de mens de afgelopen jaren veranderd is? Om dat te begrijpen, moeten we terug naar de voeding van kinderen door de jaren heen. Kinderen moesten vroeger nog echt hun best doen om te eten. Het voedingspatroon bestond bijvoorbeeld uit noten, taai vlees en rauwe of kort geblancheerde groenten.

En nu? Tegenwoordig krijgen kinderen in verhouding juist veel sterk bewerkte voedingsmiddelen als yoghurtjes, papjes en fruitsnacks. Bij deze voedingsmiddelen is het niet nodig om goed te kauwen. In veel gevallen is het letterlijk hap, slik, weg. En dat terwijl het kauwen juist zo belangrijk is voor de verwerking van voedsel.

Waarom kauwen zo belangrijk is

Pediatrisch tandarts Staci Whitman deelt in een artikel op mindbodygreen dat kauwen helpt om de kaakspieren te versterken en de ideale botontwikkeling op gang te brengen. Op die manier kan de kaak zich optimaal ontwikkelen.

Dat is overigens nog niet alles. Goed kauwen heeft nog veel meer gezondheidsvoordelen dat je op het eerste gezicht misschien zou denken.

Kauwen heeft een positief effect op je verzadigingsgevoel. Wanneer je niet, of heel kort, kauwt krijgen je hersenen geen tijd om het stofje histamine aan te maken. Histamine is een verzadigingshormoon dat ongeveer 15 tot 20 minuten na de eerste hap vrijkomt. Eet je snel en kauw je niet? Dan is de kans groot dat je meer eet dan je nodig hebt, omdat het langer duurt voordat je je verzadigd voelt.

Bij slecht kauwen maak je minder speeksel aan. En dat terwijl speeksel juist zo goed is voor je mondgezondheid!

Het proces van de spijsvertering begint al met kauwen. Dat komt omdat er met kauwen onder andere enzymen vrijkomen.

Volgens gezondheidsnet waarschuwen tandartsen ervoor dat verslapping van de kauwspieren door niet goed genoeg kauwen, ook kunnen zorgen voor zwakke kaken en een kwetsbaar gebit.

Meer kauwen vooral op plantaardige voeding

Moeten we dan echt minstens 36 keer op één hap kauwen, zoals het advies vaak luidt? In een artikel van Quest vertelt Guido Camps, voedingswetenschapper aan de Wageningen Universiteit, dat dat niet perse nodig is: „Ik ben een voorstander van goed kauwen, maar ik begrijp ook dat we wel meer te doen hebben.” Wel vertelt hij dat de voedingsstoffen vaak wel beter worden opgenomen als je de hap eerst goed fijnmaalt, vooral bij plantaardige voeding.

Dat komt doordat de voedingsstoffen van plantaardige voeding vaak verpakt zitten in een vliesje. Maiskorrels zijn hier een goed voorbeeld van: er zit nog een soort jasje om het voedingsmiddel heen. Voor je maag en darmen is dit moeilijk te verteren, waardoor je lichaam niet de kans krijgt om deze gezonde voedingsstoffen tot zich te nemen.

Als je veel dure bio-producten in de supermarkt koopt, maar jouw lichaam niet de kans geeft om het te verwerken door te weinig te kauwen, dan heb je dus eigenlijk vooral dure poep. En dat is natuurlijk hartstikke zonde.