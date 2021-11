Het eetdagboek van studente Maud (25): ‘Ik kookte op een dubbele kookplaat op de gang’

We zijn er dag in, dag uit mee bezig: eten. Wat eet jij op een normale, doordeweekse dag? We vragen het elke week aan een andere Nederlander. Het kan namelijk hartstikke verfrissend zijn om verschillende meningen over eten te horen. Gaan mensen voor gezonde keuzes, of toch voor lekker makkelijk? Met vandaag: het eetdagboek van Maud (25).

Maud studeert en loopt op dit moment stage op een online redactie. Ze deelt haar eetdagboek van een doordeweekse maandag met ons.

Ontbijt:

Twee mokken sojamelk, toast met boter en een broodje met kaas.

Snack:

Koffie met halfvolle melk, een paar keelsnoepjes.

Lunch:

Een kom uiensoep met beschuit, koffie met melk.

Snack:

Een chocoladewafel.

Avondeten:

Gekookte aardappelen met jus, een speklap, bruine bonen en broccoli.

Snack:

Een salmiaklolly.

Geef je veel geld uit aan boodschappen?

„Op dit moment geef ik niets uit aan boodschappen, aangezien ik sinds een tijdje weer bij mijn ouders in Limburg woon na lange tijd op kamers in Groningen te hebben gewoond. Het was wel weer even wennen om terug te gaan, maar de kosten van mijn boodschappen mis ik zeker niet!”

Zelf uitgebreid koken, of snel en makkelijk?

„Toen ik op kamers woonde, koos ik toch wel vaak voor snel en makkelijk. In studentenwoningen heb je ook niet altijd de beste keukens. Ik heb bijvoorbeeld een kamer gehad waar geen keuken in zat, maar waar gewoon een dubbele kookplaat in de gang was gezet. Meestal kookte ik alleen voor mezelf en daarom koos ik toch al snel iets simpels.

Nu ik weer thuis woon, staat het eten van mijn moeder bijna altijd klaar. Als ik eens zelf moet koken, kies ik eerder iets van een pasta- of rijstgerecht. Juist omdat de standaard maaltijd hier een AVG’tje is.”

Eet je dan ook het liefst een AVG’tje, of eet je het liefst iets uit een buitenlandse keuken?

„Als ik moet kiezen, dan ga ik toch voor Mexicaans! Ik houd wel van pittig eten en maïs is ook een van mijn favoriete groentes. Als Nederlandse denk ik dat ik wel aardig tegen spicy eten kan en ik vind het die scherpte altijd wel lekker. Mijn favoriete Mexicaanse gerecht is quesadilla’s.”

Eet je vaak buiten de deur?

„Nee, dat valt wel mee. Ik denk eens in de maand, misschien eens per twee maanden. Af en toe vind ik het namelijk wel lekker om sushi of tapas te eten. Het liefste ga ik ergens heen waar je de hele avond weg kan tafelen met vriendinnen.”

Welk gerecht is typisch jou?

„Ik kom uit een boerengezin, dus dan moet ik denk ik toch voor een aardappelgerecht kiezen. Ik ga dan ook voor aardappelpuree. Ik heb flink wat tijd in het buitenland doorgebracht, en ik merkte aan het einde wel dat ik blij was om weer terug naar Nederland te gaan. Ik miste de Hollandse keuken. Aardappelpuree is iets typisch Hollands, maar het is ook in andere keukens te vinden is. Daarnaast kan het luchtig zijn, of juist vast, en is het met van alles te combineren.”

Reactie van een voedingsdeskundige

Ricky Frissen is diëtist, coach en schrijver van het boek Vrijheid van voeding. Elke week reageert hij kort op het voedingsdagboek met een tip en een top.

Reactie op het eetdagboek van Maud Top: „Hi Maud, wat goed dat de hoofdmaaltijden worden afgewisseld met lekkere tussendoortjes.” Tip: „Ik mis wat fruit, die zou je kunnen toevoegen aan je tussendoortje-momenten om je voedingspatroon nog iets veelzijdiger te maken!”

