Vaak hangry? Hier komt dat door en zo kom je van je slechte bui af

Terwijl je maag rommelt en snakt naar een tussendoortje, krijg je net een vervelend mailtje. In plaats van rustig te reageren, kook je over van woede. Herkenbaar? Dan is het fenomeen hangry, een samenvoeging van angry en hungry, voor jou vast geen nieuw begrip. Maar waarom voel je je op zo’n moment eigenlijk zo prikkelbaar?

Glucose kun je zien als een brandstof voor het lichaam. Als je dat te weinig binnen krijgt, kun je simpelweg niet meer zo goed functioneren. Want als je weinig eet, daalt de bloedsuikerspiegel en dat heeft weer invloed op het functioneren van je brein (en dus je gedrag).

Een te lage bloedsuikerspiegel stimuleert de aanmaak van hormonen als adrenaline en cortisol. Normaalgesproken worden deze stofjes aangemaakt in stressvolle situaties, waardoor je in een overlevingsmechanisme schiet. Als je hangry bent, wil je meteen op zoek gaan naar voedsel, waardoor je een opgejaagd gevoel krijgt. Dat zorgt weer voor irritaties en een kort lontje. Hangry koppels

Dit fenomeen wordt onderstreept in een Amerikaans onderzoek, waar de bloedsuikerspiegel van koppels 21 dagen lang onder de loep werd gelegd. Wanneer ze zich boos of geïritteerd voelden door hun partner, kregen ze de vrijbrief om in een voodoopop te prikken. En ja hoor: deelnemers die een lagere bloedsuikerspiegel hadden, omdat ze minder hadden gegeten, stopten meer spelden in hun voodoopop dan deelnemers die daar minder last van hadden.

Nu je weet waarom je plots een hangry bui boven je hoofd hebt hangen, zul je vast ook willen weten wat je er tegen kunt doen.



Ontbijt goed

Eén van de tips die we je kunnen meegeven is om je dag te beginnen met een ontbijt dat rijk is aan vezels en eiwitten. Een goed ontbijt zorgt voor een vertraging van je spijsvertering en een verzadigd gevoel. Daardoor zul je niet zo snel weer honger krijgen. Een yoghurtbowl met fruit en muesli is een goed voorbeeld van een gebalanceerd ontbijt, maar havermout of overnight oats is ook een aanrader.

Eet elke paar uur iets

Volgens Dr Edward Bitok van de Loma Linda University duurt het ongeveer drie tot vijf uur voordat de inhoud van je maaltijd in je dunne darm is geleegd. Als je langer dan die periode niks eet, zul je weinig energie hebben en een slechte concentratievermogen. Ook neemt de kans op eetbuien dan toe. Wil je dit voorkomen? Plan je maaltijden verspreid over de dag, met tussendoortjes.

Het klinkt logisch: eten als je honger hebt, maar door meerdere kleine dingen gedurende de dag te eten, ben je de honger hopelijk voor. En daarmee dus ook je hangry bui.

Drink genoeg

Soms ‘voel’ je honger, terwijl je lichaam eigenlijk milde signalen van uitdroging uitzendt. In plaats van een boterham met pindakaas voor jezelf te smeren, is het beter om een vol glas water naar binnen te gieten. Ook hier geldt weer: drink genoeg en zorg ervoor dat je dit verspreidt over de dag.