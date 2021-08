Dé tips tegen voedselverspilling: van brood tot melk en rijst

Wist je dat we in Nederland zo’n 34 kilo voedsel per persoon per jaar verspillen? Zonde natuurlijk! Want met dat oude brood kun je nog hartstikke lekkere dingen maken (zei iemand wentelteefjes?). Daarom: de meest verspilde etenswaren op een rij, mét de bijbehorende tips tegen voedselverspilling. Niet alleen beter, maar nog lekker ook.

En o ja, ben je gepassioneerd over dit onderwerp? Dan moet je eigenlijk wel het boek Eén Pan, Plaat, Planeet in je kast hebben staan. Anna Jones schrijft daarin over hoe eten de oplossing is voor een duurzame toekomst van onze planeet – en natuurlijk deelt ze ook fantastische recepten.

Dit kun je doen met oud brood

Allereerst: je brood wordt een stuk minder snel oud als je het bewaart in een goed afgesloten houten broodtrommel óf het invriest. Dat kan logisch klinken, maar toch gebeurt het heel vaak niet. Is je brood toch oud geworden? Check dit lijstje:

Maak er wentelteefjes van! Of je maakt wentelteefjes uit de oven met crunchy cornflakes-topping om je ontbijt wat up te spicen.

Als je het brood in kleine blokjes snijdt (of scheurt) en in flink wat olie bakt, krijg je fantastische croutons. Kan op je soep of salade, maar ook gewoon op de pasta.

Ook een goeie tip voor oud brood: panzanella. Deze Italiaanse broodsalade is speciaal bedacht voor brood dat niet meer lekker vers is. Geen zorgen: het gerecht zelf is wél ontzettend lekker.

Melk weggooien? Nu niet meer!

Naast brood is melk één van de ingrediënten die het vaakst worden weggegooid. Als je dat vaak doet, kan het helpen om een pak van een halve liter te kopen. Toch een literpak gekocht en begint je melk wat zuur te ruiken? Dit kun je ermee:

Geloof het of niet: melk is prima in te vriezen! Niet per se als je ‘m daarna nog bij je lunch wilt drinken, maar ijsklontjes van melk zijn perfect om aan je ijskoffie toe te voegen.

Tip van Anna Jones: scones moet je júist met zuurdere melk (of karnemelk) maken, omdat ze dan beter rijzen. Je voorraad scones kun je eventueel ook weer invriezen.

Chocolademelk kun je ook nog prima maken met zure melk. Cacao en genoeg suiker erin et voilà: je proeft er niks meer van. (En nee, gevaarlijk is dat ook niet.)

We kunnen het ons niet voorstellen, maar heb je geen zin in chocola? Gebruik je melk dan om je vlees in te marineren. Het zuur zorgt er dan voor dat het vlees mals blijft, wat natuurlijk ideaal is.

Gekookte rijst over? Dit maak je ermee

‘Granen’ staat als een overkoepelende term op de lijst met meest verspild voedsel, maar in Nederland valt daar vooral gekookte rijst en pasta onder. Snappen we, want het is ook best moeilijk om goed in te schatten hoeveel rijst je moet koken. Toch betekent dat niet dat je de rest weg moet gooien.