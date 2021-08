Raar maar waar: van maanzaad kun je high worden

Als je wil trippen of een enigszins psychedelische ervaring wilt meemaken, dan is maanzaad waarschijnlijk niet de eerste substantie waar je aan denkt. Onterecht zo blijkt, want als je maar genoeg maanzaad eet, kun je high worden.

Nu is dat doorgaans niet de bedoeling als je een boterham met maanzaad en beleg eet of zelfs aan je kinderen meegeeft. Des te belangrijker is het om te weten wat de effecten zijn van het eten van grote hoeveelheden maanzaad.

Trippen door maanzaad

Dat je bij tripmiddelen niet zocht in de hoek van zaden en pitten is niet zo gek. Ze zitten doorgaans boordevol vezels, mineralen, antioxidanten, fosfor, calcium, eiwitten en vitamines. Gezonde voedingsstoffen dus! En daarom een mooie toevoeging aan je dieet. Tenminste, dat zou je zeggen. Hoog tijd voor een kleine uitleg over maanzaad.

Het blauwzwarte, kleine, ronde zaadje is afkomstig van de papaver ofwel de bolpapaver. Maanzaadjes zijn de gedroogde zaadjes van de plant. Tot zover niets vreemds, maar nu komt het: uit het gedroogde melksap van maanzaad (ook wel papaver somniferum genoemd) kan opium gewonnen worden.

Somniferum betekent ‘slaap brengend’, en dat zegt genoeg, denken wij. Uit opium kan uiteindelijk weer morfine, heroïne en codeïne worden gewonnen. Het is dan ook niet voor niets dat in India, waar veel opium te vinden is, het middel veel wordt gebruikt als medicijn.

Heeft maanzaad hetzelfde effect op je brood?

Denk je nu knetterhigh of verslaafd te kunnen worden als je vaak maanzaad eet? Maak je dan niet te veel zorgen. Het nemen van de drugs heeft (gelukkig) een ander effect op je lichaam dan het eten van de maanzaadjes die je op sommige broden tegenkomt.

Maar eet je kilo’s maanzaad, dan zou je wel degelijk flink high kunnen worden. Maar nu gokken we dat er vrij weinig mensen zijn die dat doen.