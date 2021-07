10 recepten voor als je eigenlijk geen zin hebt om te koken

Zelfs de grootste (of kleinste) foodliefhebber heeft wel eens een offday en dan heb je echt geen zin om uren in pannen te roeren. Pff, weer op zoek naar recepten. En dat begrijpen we best.

Hard gewerkt, jengelende kinderen, nog spierpijn van die work-out, een irritante vriend(in)… Wat het ook is, het is je vergeven. Daarom tips: de lijst der lijsten voor als je echt geen zin hebt om te koken. Tien snelle recepten die je uit de brand gaan helpen.

Tien recepten met minimale inzet

We beloven minimale inzet in de keuken een maximaal resultaat op tafel (of op de bank).

1. Ovenschotel van prei en aardappel en romescosaus

Ovenschotels scoren sowieso hoog in de categorie snelle recepten. Vooral omdat je alle ingrediënten op één plaat of ovenschaal kunt leggen en dat de oven al het werkt doet. Hoe makkelijk. Deze variant is een goed en lekker voorbeeld daarvan.

Naar recept: Ovenschotel van prei en aardappel met romescosaus

2. Snel pastarecept met feta uit de oven van Tiktok

Deze pasta met feta uit de oven is zo simpel dat het bijna niet te geloven is. Metro’s collega’s van Culy maakten er een hele maaltijd van met tomaatjes, olijven, oregano en natuurlijk die feta-hack-saus. Een briljant en snel recept.

Naar recept: snelle pasta met gebakken feta uit de oven (TikTok hack)

3. Snelle tortelinnisoep met spinazie en worst

Tortelinni in je soep? Het is misschien een raar idee, maar wel een snelle oplossing voor een flinke bak comfort maaltijdsoep. Samen met bonen, spinazie en goede worst eentje die perfect past in de lijst van snelle recepten.

Naar recept: snelle tortellinisoep met spinazie en worst

4. Chinese wontonsoep

Nog eentje uit de categorie snelle recepten: Chinese wontonsoep. Deze soep staat binnen een handomdraai op tafel en is qua smaak ook nog eens perfect. Hij is gevuld met kant en klare dumplings met kool in een fijne bouillon. Zoals beloofd: een maximaal resultaat.

Naar recept: snelle Chinese wontonsoep

5. Tomatenrisotto met Parmezaan en citroen

Bij deze risotto gooi je alle ingrediënten in een pan, een beetje roeren terwijl je door je Insta Stories scrollt en klaar is kees. Overheerlijk, zomers en binnen 25 minuten op tafel, echt een toppertje.

Naar recept: tomatenrisotto met parmezaan en citroen

Nog vijf simpele recepten

6. Gamba’s in Srirachasaus

Voor deze supersnelle gamba’s hoef je niet eens de tafel te dekken, want ze zijn zo lekker dat je ze gewoon met je handen op eet. Gooi er gerust een zakje instant noodles bij, want deze crack saus maakt zelfs die lekker.

Naar recept: supersnelle gamba’s in Srirachasaus (in 10 minuten op tafel!)

7. Watermeloensalade met ham en citroenpesto

Als buiten de mussen van het dak afvallen is het een geweldig idee om deze salade te maken. Heel snel klaar, je hoeft alleen de pesto in elkaar te draaien, de meloen te snijden en tegelijk van te snoepen.

Naar recept: watermeloensalade met ham en citroenpesto

8. Mexicaanse rijst

Mexicaanse rijst met maar 10 minuten bereidingstijd? Toegegeven: je moet wel even wachten terwijl de rijst kookt, maar dat is te overzien. Deze rode rijst met fantastische smaakmakers is snel, makkelijk en verschrikkelijk smaakvol.

Naar recept: Arroz Mexicano (Mexicaanse rijst) uit Comida Mexicana

9. Pasta met rookworst

Je denkt er zelf niet snel aan, maar de combinatie rookworst en pasta is erg goed. In dit snelle recept met spitskool en crème fraîche heb je ook nog minimaal handwerk, maar wel een bijzondere pasta op tafel. Hallelujah.

Naar recept: pasta met rookworst, spitskool en crème fraîche

10. Vietnamese noedelsalade met gehakt

In de categorie snelle gerechten presenteren wij deze frisse Vietnamese salade, die alles in zich heeft: fris, knapperig en sappig. Je kunt hem bijna de ultieme maaltijd noemen.

Naar recept: frisse Vietnamese noedelsalade met gehakt

Wil je wel even uitpakken als je gaat koken. Hier vind je recepten met de tien allergezondste groenten.