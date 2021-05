Feest! Het is vandaag hamburgerdag en hier eet je de beste burgers

We zijn het er helemaal mee eens: de hamburger heeft een eigen feestdag. Vandaag, 28 mei, vieren we het bestaan van de ronde schijf – die anno 2021 helemaal niet per definitie uit rundvlees hoeft te bestaan – tussen twee helften van een bolletje. Met de nodige toppings, natuurlijk.

Een stevige rundvleesburger die aardig aan de prijs is, een unieke veganistische variant of juist de slappe hap van een fastfoodketen. Met de hamburger kun je eindeloos variëren. De één kiest voor de runderklassieker op een stevige witte bol met cheddar, tomaten, sla, augurken en saus. De ander maakt het bolletje van avocadohelften of twee portobellos. De burger van vis, kip of een vleesvervanger is ook niet meer weg te denken op hamburgerdag.

Maar waar komt dit bijzondere gerecht eigenlijk vandaan? Er bestaan nogal wat verhalen, veel mensen claimen de eerste te zijn die een schijfje vlees op een broodje propten. De Deense kok Louis Lassen zou in 1900 in de Amerikaanse plaats New Haven de eerste hamburger hebben geserveerd. De Amerikanen claimen sowieso graag dat de burger bij hen vandaan komt.

Herkomst hamburger onbekend

Toch zijn er anderen die beweren dat zij de hamburger hebben uitgevonden. Sommigen spreken dat tegen, het zou namelijk gaan om een broodje gehaktbal. Wel weten we dat het broodje warm vlees razend populair werd in Amerika: ze vonden het nogal praktisch dat je geen bord of bestek nodig had om het gerecht te verorberen. Ideaal tijdens het wandelen.

Inmiddels zijn er talloze varianten van deze menugang en zijn vele varianten helemaal niet zo makkelijk te eten. Wel staat de burger regelmatig op het menu. Tijdens de coronacrisis bestelden we er helemaal vaak eentje. Volgens Thuisbezorgd werden er maar liefst 77 procent meer burgers besteld in 2020. Het bedrijf meldt op deze hamburgerdag dat de cheeseburger, kipburger en de Big Mac het populairst zijn.

De beste hamburgers op hamburgerdag

De bezorgdienst zocht ook uit waar de lekkerste burgers te krijgen zijn volgens de klanten. Wie een goede vegetarische burger wil, kan terecht bij Björnburgers in Amsterdam. Vooral de huisgemaakte saus maakt ’t af. In Rotterdam doet Burger Club het goed, de zaak die meerdere prijzen won voor ‘beste burger van Rotterdam’. In Utrecht moet je bij Stockholm Burgerbar zijn en Hagenezen kunnen bij Fat Phill’s Diner hun lol op. Ben je in Tilburg, dan is Wayback Burgers de aanrader.

De redactie van Metro bestelt ook maar al te graag een burgertje. Charlie’s Burger in Amersfoort is één van de favorieten. Bij The Blokes in Groningen eet je een burger met een lokale touch. In Deventer smullen we graag van de huisgemaakte burgers bij Paul van Gurp en in Maastricht is Patty ‘N Bun vaste prik. Zijn we in de buurt van den Five Guys, dan gaan we daar steevast even een burger eten. Ook de Vegan Junkfood Bar staat hoog op onze lijst en tegen de Dutch Weed Burger zeggen we zeker geen nee op deze hamburgerdag.

Is het al lunchtijd?