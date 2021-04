Pasen: met deze gerechten stel je bij de paasbrunch niemand teleur

Met Pasen doen we vaak twee dingen: verstopte chocolade-eitjes zoeken en genieten van een overheerlijke paasbrunch aan een prachtig gedekte tafel.

Maar welke gerechten maak je voor zo’n brunch? Met deze paasbrunch recepten stel je niemand teleur.

Samen aan de Paasbrunche

Pasen is bij uitstek het moment om weer even samen te komen met familie of vrienden en te genieten van een heerlijk ontbijt, lunch, brunch of diner. En om die tafel vol te zetten met de meest bijzondere gerechten natuurlijk. Van pannenkoekjes tot heerlijke spreads, groente en lekker brood.

Culy heeft een aantal heerlijke recepten op een rij gezet die de paasbrunch compleet maken. Om je wat ideeën te geven: hier vind je er drie.

1. Broodpudding van croissants

Wat niet mag ontbreken tijdens een paasbrunch zijn croissants. Maar de standaard croissant kan een beetje saai en standaard zijn. Daarom maakten we er een broodpudding van. Deze broodpudding wordt gemaakt van (oudere) croissants en is heerlijk zoet, zacht én heel eenvoudig te maken.

Tip: de broodpudding is natuurlijk ook heerlijk om te maken als je croissantjes over hebt van de paasdagen.

Nodig voor 4 personen:

Boter, om de ovenschaal in te vetten

1 groot ei

65 gram kristalsuiker

240 ml melk

Snufje zout

2 (iets oudere) croissants, gescheurd in stukken

1 eetlepel kristalsuiker om te bestrooien

Ovenschaal (of ovenbestendige pan)

Met pudding Pasen in

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor 150 graden. Vet een ovenschaal (of ovenbestendige pan) in met wat boter.

In een grote kom klop je het ei, suiker, melk en zout met een garde kort door. Voeg de stukken croissant toe en schep goed om. Laat de kom 10 minuten staan (roer af en toe door) tot een groot deel van de vloeistof in de croissants is getrokken.

Giet het mengsel in de ingevette ovenschaal en maak de bovenkant gelijk met een lepel of spatel. Bestrooi gelijkmatig met 1 eetlepel kristalsuiker.

Zet in de oven, ongeveer 30 tot 40 minuten, totdat de broodpudding mooi hoog is geworden, goudbruin is en een satéprikker in het midden er schoon uitkomt. Laat 5 tot 10 minuutjes afkoelen voordat je ‘m serveert.

2. Snelle kaneelbroodjes met sinaasappel

Deze snelle kaneelbroodjes met sinaasappel stelen de show bij de paasbrunch. Je maakt ze makkelijk en zijn binnen een mum van tijd klaar, met kant-en-klaar croissantdeeg, bruine suiker, kaneel en sinaasappelrasp. Hier ga je je gasten mee verblijden deze Pasen!

Nodig voor 12 kaneelbroodjes:

2 blikjes croissantdeeg (voor 6 croissants)

80 gram bruine suiker

80 gram kristalsuiker

1,5 eetlepel kaneel

Rasp van 2 sinaasappels

Snuf zout

Wat boter, om de vorm mee in te vetten

Muffinvorm

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 graden. Zet een muffinvorm klaar en vet ‘m in met boter.

Meng in een kom de suiker met de sinaasappelrasp, een snuf zout en de kaneel.

Maak één verpakking kant-en-klaar croissantdeeg open en leg de lap uit op een schoon werkblad. Knijp de snijrandjes dicht met je vingers. Dat hoeft niet heel nauwkeurig, gewoon zodat de ergste kieren en gaten dicht zitten (dan kan de suiker niet ontsnappen).

Verdeel de helft van het suikermengsel over het deeg en druk een beetje aan met je vingers. Maak dan de andere verpakking open en leg de tweede lap croissantdeeg op de eerste. Knijp ook hier de snijrandjes dicht en verdeel de rest van de kaneelsuiker eroverheen.

Rol het deeg voorzichtig op vanaf de breedste kant. Snijd het in 12 porties, oftewel: 12 snelle kaneelbroodjes! Stop die in de ingevette muffinvorm.

Zet de snelle kaneelbroodjes ongeveer 15 minuten in de voorverwarmde oven, tot ze goudbruin en gerezen zijn. Houd ze in de gaten: door de suiker kunnen ze snel verbranden. Haal ze meteen uit de vorm, laat ze even afkoelen en verslind ze.

3. Aardappelpannenkoekjes met feta

Deze aardappelpannenkoekjes met feta komen uit het kookboek van Nigel Slater. Een te gek gerecht voor een doordeweekse dag, maar ook lekker feestelijk voor tijdens de paasdagen.

Nodig voor 6 pannenkoekjes:

250 gram aardappels

150 gram wortels

3 eetlepels olijfolie

2 eieren

200 gram feta

3 eetlepels dille, fijngehakt

3 eetlepels olijfolie

Bereidingswijze:

Schil de aardappels, schrap de wortels en rasp beide groenten grof. Gebruik als u ze in een keukenmachine raspt de grove rasp. Verhit de olie in een koekenpan, voeg de geraspte groenten toe en bak ze zes tot acht minuten, tot ze gaar beginnen te worden.

Klop in een kom de eieren licht met een vork, zodat dooiers en witten net gemengd zijn en meng de gare groenten in de kom met de eieren. Verkruimel de feta over het mengsel en schep het om met de gehakte dille en wat zwarte peper.

Verhit de olie in een koekenpan, verdeel het groentemengsel in zes koekjes van eenzelfde doorsnee als volkorenbiscuits. Druk ze met een pannenkoekmes of de bolle kant van een lepel plat en bak ze tot ze bleekbruin zijn. Keer elk koekje voorzichtig om en bak de andere kant rustig bruin. Haal de koekjes met een pannenkoekmes of visschep uit de pan, laat ze kort op keukenpapier uitlekken en dien ze op.

