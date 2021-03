Trend: de horeca-wandeling (en dit zijn de leukste om aan deel te nemen)

Noem het food-tour, noem het horeca-wandeling of noem het street food walk. Feit is dat we in deze coronatijden heel wat af wandelen. Logisch; er is verder ook weinig te doen en zonder even dagelijks de neus buiten de deur te steken worden we gillend gek. Dus waarom niet van de nood een (extra grote) deugd maken en wandelen langs de beste restaurants?

De leukste horeca-wandelingen

Als je deelneemt aan een horeca-wandeling schrijf je je vooraf in en betaal je een bepaald tarief. Vervolgens krijg je vaak een strippenkaart en mag je daarmee langs een select groepje aangesloten restaurants wandelen. Zij weten van je komst en serveren je elk een tof hapje en/of drankje. Een soort wandelende proeverij dus eigenlijk. Hoe leuk is dat?!

Er zijn heel veel Amsterdamse restaurants die zelf horeca-wandelingen organiseren, maar ook landelijk zijn er veel toffe initiatieven. Wij zetten de leukste voor je op een rij.

The Breda Group Food Tour (Amsterdam)

The Breda Group, je weet wel, dat stelletje jonge honden dat samen restaurants GUTS (dat helaas, helaas gaat sluiten), Breda, Maris Piper, Paindemie en Pita (in de Foodhallen) runt, organiseert op 27 en 28 maart a.s. een toffe food tour. Doe je meteen al hun fantastische restaurants aan. Kijk voor meer info of om te reserveren op de site.



East Side Easter Run (Amsterdam)

Restaurants Coulisse, Entrepot, Foer, Scheepskameel, Gebr. Hartering en Stadsbakkerij As hebben in het paasweekend (4 en 5 april) een razend leuke culinaire wandeling voor je in petto. Lekker een middagje door Amsterdam-Oost flaneren, terwijl je een paar van de beste restaurants van de stad aandoet.

Bij elk restaurant/bakker krijg je een culinair gerecht. Er zijn zowel vegetarische tickets als tickets met vis/vlees verkrijgbaar. Meer info vind je online.



Tasty Walk (bijna heel Nederland)

De horeca-wandeling is gelukkig niet alleen voorbehouden aan onze hoofdstad. Zo organiseert Tasty Walk deze food tours door bijna heel Nederland. Van Delft tot Leeuwarden tot Maastricht en Zwolle.

Iedere Tasty Walk neemt je mee langs zes verschillende leuke eetplekken en overal krijg je een smakelijk gerechtje. De volgorde waarin je de eetplekken bezoekt bepaal je zelf. Langs welke restaurants de tour gaat, is een verrassing die je pas na het bestellen hoort, maar via Instagram krijg je al een sneak preview.

Kijk voor meer info op tastywalk.com.



Le Food Walk Amsterdam

Zo leuk dit: Le Food Walk organiseert diverse horeca-wandelingen door Amsterdam. Alle wandelingen starten tussen 12.00 en 15.30 uur, waarmee je zo even 5 à 8,5 km door De Pijp of Amsterdam-Zuid stiefelt. Langs toffe tenten als Slagerij de Beurs, Gebr. Hartering en Otto Volante bijvoorbeeld. Ondertussen proef je 5 à 6 bites en 2 drankjes.

Meer info op de site. Wees er snel bij, want ze verkopen uit als een malle.



WijnSpijs wandeling (bijna heel Nederland)

De zondagmiddag is voortaan gereserveerd voor de WijnSpijs wandeling. Je wandelt van 12.00 tot 17.00 uur langs zes (soms één meer of minder) restaurants in jouw favoriete stad. Natuurlijk proef je bij elk restaurant een toffe wijn-spijscombinatie. Lopen gaat in je eigen gezelschap en in je eigen tempo.

Via de website kun je bekijken welke culinaire wandelingen er allemaal beschikbaar zijn en door welke steden ze voeren. Ook koop je online vast je tickets.



Culinaire wandeling met Heerlijk (diverse steden)

De website Heerlijk.nl organiseert restaurant wandelingen door grote steden als Leiden, Maastricht, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Rotterdam. Maar je kunt ook een rondje langs De Vliet doen in Rijswijk en Voorburg.

Ondertussen doe je de tofste restaurants aan, waaronder soms ook enkele sterrenrestaurants. De restaurant wandelingen zijn er vanaf € 35,- p.p. Kijk voor meer info of om te reserveren op restaurantwandeling.nl.



En oh, daar tipte Metro eerder al over: de frituurloop!