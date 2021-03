Eieren pellen? Met deze tip komt de schaal meteen los

Er zijn maar weinig dingen zo ontmoedigend als het moment waarop je een eitje staat te pellen en de schaal niet goed loskomt van het ei. Ook het tegengestelde gaat op: wanneer de schaal meteen van je eieren komt, voelt dat aan als een kleine overwinning. En goed nieuws, want met deze truc komt de schaal van je gekookte heerlijkheden voortaan ál-tijd meteen los.

Over een lifehack gesproken!

Zo kun je makkelijker eieren pellen

De truc zit ‘m in een simpele ingreep. Het zou namelijk helpen om een half theelepeltje baking soda toe te voegen aan het kookwater waarin je je eitjes kookt. Dit zorgt ervoor dat de schalen in grotere stukken los zullen komen.

Hoe dat precies zit is een technisch verhaal, maar heeft te maken met het feit dat baking soda de PH-waarde van de eieren de hoogte in stuurt. Gevolg: de eierschalen zullen minder gauw breken. Hoe moeilijk kan het ook zijn, als er zelfs al wordt nagedacht over eten verbouwen op Mars.



De beste techniek om te pellen

Zijn je eitjes eenmaal gekookt? Spoel ze goed af en houd ze zeker 10 seconden onder de koude kraan, schrikken heet dat ook wel. Dit proces zorgt er enerzijds voor dat de kippenlegsels nóg makkelijker te pellen zullen zijn en anderzijds dat het koken stopt – anders heeft je halfzachte eitje straks toch nog ineens een harde dooier.

Vervolgens is het de truc om het hoedje van het eitje te snijden en vervolgens met een eetlepel onder het vliesje tussen het ei en de schaal te bewegen. En wedden dat de schil er bijna in één beweging vanaf komt? Magic.

