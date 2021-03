Van spruitje tot snijbiet: dit zijn de 10 allergezondste groenten

Dat groenten gezond zijn, weet iedereen in grote lijnen wel. Groenten zijn een essentiële bron aan allerlei bouwstenen voor je lichaam waardoor het goed kan functioneren, en allerlei ziektes voorkomen kunnen worden. Maar weet je ook wáárom groenten gezond zijn en welke groenten de meeste voedingsstoffen bevatten? Met groene / gezonde tips het weekend in…

Hoewel het Voedingscentrum pleit voor tenminste 250 gram groente per dag op je bord, pleit holistisch voedingscoach Anne de Meulmeester voor wel 400 tot 500 gram groenten. Per dag. Zij vertelde dat onlangs in de podcast Bedrock Talks.

Groente is namelijk meer dan alleen ‘een beetje goed voor je lichaam en de lijn’. Voeding kan worden ingezet als preventief medicijn.

More veggies!

Groenten bevatten allerlei verschillende essentiële vitaminen, mineralen, antioxidanten en vezels, wat onder andere belangrijk is voor gezonde darmen. En die zijn op hun beurt weer belangrijk voor je immuunsysteem, spijsvertering en je mentale gezondheid. Wist je bijvoorbeeld al dat je darmen je tweede brein worden genoemd en worden gelinkt aan mentaal welzijn in wetenschappelijke onderzoeken?

Groenten zijn dus belangrijk voor een gezond lijf en een scherpe geest. Van het voorkomen van hart- en vaatziekten tot een goed geheugen en humeur en nóg veel meer.

De gezondste groenten

Toch heeft het weinig zin om steeds dezelfde groente te eten (en nee, een bak ‘sla met komkommer en tomaat’ volstaat niet onder je dagelijkse portie groenten binnenkrijgen). Elke groente bevat weer andere voedingsstoffen en heeft daarom andere functies.

Als je geen kei bent in groente eten, dan gaat die dagelijkse tomaat op je broodje kaas (helaas) geen zoden aan de dijk zetten. Welke groenten kan je dan het beste eten? En voor de groente-liefhebbers: welke groenten wil je sowieso áltijd aan je dieet toevoegen?

Volgens Jessica Cording, diëtist en gezondheidscoach, zijn dít de gezondste groenten, vertelt ze aan MindBodyGreen. Goed om te weten, want met deze veggies in je maaltijd zit je dus altijd goed.

Groene bladgroenten

Les #1: groene groenten zijn zo’n beetje de meest voedzame groenten die je kunt vinden en dan al helemaal groene bladgroenten. Denk aan: spinazie, boerenkool, rucola en snijbiet. Waarom? Deze bladgroenten bevatten een variatie aan allerlei antioxidanten die je lichaam beschermen tegen vrije radicalen.

Even om een beeld te schetsen wat spinazie kan doen voor je gezondheid: één portie spinazie zorgt al voor meer dan de helft van je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamine A. Daarnaast bevat het flink veel vitamine K, foliumzuur, magnesium.

Boerenkool bevat ook veel vitamine A, C, K en B-vitaminen, kalium, calcium en koper.

Broccoli en Broccolikiemen

Weer een groene groente: dit keer broccoli en haar kiemen. De groente is namelijk rijk aan antioxidanten en is een kruisbloemige groente. Dat wil zeggen dat het zwavelhoudende verbindingen heeft die helpen bij het ondersteunen van het immuunsysteem en het vechten tegen gifstoffen, zo wijst onderzoek uit.

Broccolikiemen bevatten veel voedingsstoffen omdat daaruit de hele groente nog moet kunnen groeien inclusief de voedingsstoffen. Uit onderzoek blijkt dat het drinken van brocollikiemen (in een smoothie bijvoorbeeld) enzymen in het lichaam activeert en gifstoffen uit de bloedbaan opneemt en deze via urine weer wegspoelt.

Broccoli bevat vitamine C en K en mineralen als kalium en magnesium, dat helpt weer bij sterkte botten en ondersteunt je hart én immuunsysteem.

Spruitjes

Waar menig kind zich vroeger spartelend verzette tegen het bord gekookte spruitjes op tafel, weten we gelukkig inmiddels beter: spruitjes kunnen óntzettend lekker bereid worden. Denk aan een vleugje sojasaus, gember en de oven of pan in tot ze heerlijke knapperig zijn…

Enfin, spruitjes bevatten ongeveer dezelfde gezondheidsvoordelen als broccoli plus nog een ander soort antioxidant kaempferol dat de beschadiging van cellen tegengaat. Verder zitten ze bomvol vitaminen en mineralen (A, C, K, kalium en foliumzuur) en vezels.

Daarmee zijn spruitjes goed voor je botten, hart en je immuunsysteem. Kookinspiratie nodig? Deze stamppot van zoete aardappel & spruitjes met rode-uiencompote is een aanrader!

Zeegroenten

Onderschat de krachten van de zee niet, want er zitten letterlijk en figuurlijk parels in verborgen. Zo zit zeewier (wakame onder andere) bomvol voedingsstoffen, maar andere groene zeegroenten (of nou ja, eigenlijk zijn het algen) ook: chlorella bijvoorbeeld.

In zeegroenten vind je allerlei vitaminen, mineralen en antioxidanten die je soms maar moeilijk in andere voeding vindt, zoals iodine. Het helpt je schildklierhormonen op peil te houden.

Asperges

En wéér een groene groente op het lijstje. En dat is niet zonder reden: asperges zijn rijk aan foliumzuur, vitamine K, B en selenium. Het ondersteunt je lever, omdat het één van de weinige voedingsbronnen van glutathion is. Het is een antioxidant in de lever die helpt bij het binden van gifstoffen en ze erna weer afvoert via urine of gal.

Gutathion zorgt er trouwens ook voor dat je beter slaapt, minder spierpijn hebt en voldoende energie hebt.

Inspiratie nodig? Rrisotto met witte & groene asperges en basilicum-pistachepesto is een favoriet!

Rode kool

Toegegeven: het papje warme kool op het bord bezorgde je vroeger misschien de rillingen, maar inmiddels weten we ook bij rode kool wel beter. Vers en knapperig kan het ontzettend lekker zijn, bijvoorbeeld in een salade.

En gelukkig maar, want rode kool brengt ontzettend veel gezondheidsvoordelen met zich mee. Het is een bron aan vitamine C, vezels en anthocyanen: het blauwe, paarse en rode pigment uit planten en zijn een grote bron aan antioxidanten.

Uit onderzoek blijkt dat deze stof helpt bij een beter geheugen en een lager cholesterol.

Pompoen

Pompoen bevat een flinke portie voedingstoffen zoals magnesium en kalium, waardoor deze groente bevorderend werkt voor een gezonde bloeddruk, suikerspiegel en goed humeur.

Nog een voordeel: pompoen bevat beta-caroteen dat ziektes de kop indrukt door het immuunsysteem te verhogen. Een onderzoek wijst uit dat het stofje – dat eveneens een pigment uit planten is – je huid een natuurlijke glow kan geven en helpt tegen de bescherming van UV-stralen van de zon.

Laat je inspireren: een plantaardige plaattaart met pompoen, rucola en rode ui of deze vega ramen met miso, pompoen en tofu.

Knoflook

Met knoflook maak je niet alleen zowat elk gerecht mee lekker, het bevat ook een reeks aan gezondheidsvoordelen. Knoflook wordt al duizenden jaren als medicijn gebruikt dankzij haar gezondheidsvoordelen voor het hart en het immuunsysteem.

Nog meer reden om dagelijks knoflook te eten dus! Met deze soep wordt dat een makkie: geroosterde knoflooksoep met groene kruidenolie.

Rode ui

Net als knoflook wordt ook rode ui in haar krachten onderschat. Rode ui bevat namelijk veel prebiotische vezels die goed zijn voor de probiotica in onze darmen en kunnen helpen allerlei ziektes te voorkomen.

Er zitten antioxidanten en antihistamine in (handig tegen allergieën).

Chilipeper

Hete pepers zijn niet alleen heerlijk om je maaltijd mee op te spicen en een kick te geven aan je recept, maar bevatten ook ontzettend veel gezondheidsvoordelen. Een chilipeper bevat namelijk capsaïcine, een stof die zorgt voor een lichte versnelling van je stofwisseling, een verlaging van je bloeddruk en zorgt voor een bescherming van je gezondheid.

Je kan een pepertje makkelijk in je maaltijd toevoegen door cayennepeper als kruid te gebruiken. Door je lunch, avondeten of zelfs door je eitje in de ochtend. Uit onderzoek bleek dat wie in de ochtend al capsaïcine eet, overdag minder honger heeft en gaat snacken. Verder bevat het stofje ook antioxidanten die je lichaam dus beschermen tegen vrije radicalen.

Eat the rainbow

Oké, nu weet je welke groente de állermeeste voedingsstoffen bevatten, maar vergeet niet dat je uiteindelijk variatie een voedingsstoffen nodig hebt.

Of zoals we wel vaker zeggen: eat the rainbow!