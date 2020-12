Winterse salade met aardpeer, boerenkool en granaatappel

Een heerlijk bijgerecht voor kerst of gewoon een goddelijke lunch: van deze winterse salade met aardpeer, boerenkool en granaatappel ga je nog veel plezier hebben. En met deze kleuren en ingrediënten schrééuwt ‘ie kerst, vind je ook niet?

Ingrediënten Voor 4 personen: De pitjes van 1/2 granaatappel

125 gram boerenkool

Twee handjes aardperen

50 gram hazelnoten, geroosterd

Olijfolie

Scheutje maple syrup

Zout & peper

We keken de kunst voor dit recept af bij Deliciously Ella, die heerlijke gezonde recepten maakt die toevallig ook nog eens veganistisch zijn. Deze winterse salade kun je dus met een gerust hart aan iedereen voorschotelen.

Winterse salade met aardpeer

Verwarm de oven voor op 180 graden. Boen de aardperen en snijd elke aardpeer in drie of vier lange plakjes. Hussel ze met wat olijfolie, zout en peper en verdeel ze over een bakplaat.

Bak de aardpeer in 30 tot 35 minuten gaar en krokant. Schuif de aardperen daarna naar één kant van de bakplaat en verdeel de boerenkool over de andere kant. Laat alles nog 5 tot 10 minuten roosteren in de oven, tot je krokante boerenkoolchips overhoudt.

Meng de aardperen, granaatappelpitjes en hazelnoten door elkaar in een kom. Klop een eetlepel olijfolie en een eetlepel maple syrup door elkaar en breng op smaak met zout en peper. Meng door de salade. Voeg daarna de krokante boerenkoolchips toe.

