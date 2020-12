Venkelgratin met knoflookroom

Een heerlijk bijgerecht (ook voor kerst!) voor de venkelfans: deze venkelgratin met knoflookroom is zálig. Makkelijk om te maken en een lekker groentegerecht om op tafel te hebben staan.

Ingrediënten Voor 4 tot 6 personen: 3 stuks venkel

350 ml room

50 gram Pecorino, of andere harde Italiaanse kaas, geraspt

30 gram broodkruim

1 teen knoflook, geplet

Nootmuskaat

Zout & peper

Klontje boter, voor het invetten Verder nog nodig: Ovenschaal van ongeveer 22 bij 22 cm Eigenlijk wordt alles lekkerder als een gratin. Een beetje room erdoor, een krokant dakje van gesmolten kaas… what’s not to love? Probeer deze venkelgratin eens uit bij je volgende etentje.

Zo maak je venkelgratin

Verwarm de oven voor op 170 graden. Vet de ovenschaal in met boter.

Snijd de venkel in plakjes van ongeveer een halve centimeter dik. Bewaar de venkeltoppen en leg ze opzij.

Blancheer de venkel ongeveer 2 minuten in gezouten kokend water, tot ‘ie een beetje transparant wordt (let op: hij mag niet te slap koken). Giet af, dep droog met keukenpapier en verdeel over de schaal.

Verwarm de room in een pannetje op laag vuur, samen met de knoflookteen. Als ‘ie nét niet kookt, zet je het pannetje van het vuur af. Laat tien minuten staan om te trekken en verwijder dan de knoflookteen. Breng de room op smaak met zout, peper en nootmuskaat. Roer een derde van de geraspte kaas door de room.

Giet de room voorzichtig over de venkel in de schaal. Bestrooi met het broodkruim en de rest van de kaas. Bak in 25 minuten goudbruin in de oven.

