Tweelingkoks koken op tv met kwallen, wormen en bloemen

Steeds meer mensen bevolken onze aardbol en die moeten allemaal eten. De tweelingkoks Jasper en Marius Gottlieb gaan op tv in Wat maak je me nu? op een toegankelijke en grappige manier aan kinderen (en daarmee hopelijk ook hun ouders) laten zien wat er op het gebied van eten en koken allemaal mogelijk is. Wat dacht je van een frisse kwallensalade? Of visgraten vermomd als chips?

Smakelijk én vermakelijk, zo moet het proefprogramma Wat maak je me nu? vanaf zondag op NPO Zapp zijn. En waarbij je tussen de gangen door van alles over eten opsteekt. Jasper en Marius Gottlieb (31) gaan dat regelen vanuit hun zogeheten ‘testrestaurant’, een restaurant zonder menukaarten.

De bijzonder weg richting het koksbestaan

De twee kwamen in Amsterdam binnen 10 minuten van elkaar ter wereld. „Ik wat eerder natuurlijk, dat peper ik er bij Marius al 31 jaar lang in”, zegt Jasper als hij Metro aan de telefoon heeft. Vroegere fans van de tv-serie SpangaS kennen hem en zijn broer nog wel als Flip en Tobias van Hamel, rollen die zij tussen 2007 en 2011 speelden. Ze lieten het acteren achter zich (‘superleuk om te doen, maar het is ons te uitvoerend, alles staat al vast’) en gingen naar de Kunstacademie. „Zelf dingen maken vinden we veel leuker.” En wat werden ze? ‘Heel logisch’: koks, online, op tv, in een boek en in het theater.

„Dat is het korte verhaal ja, haha”, zegt Jasper lachend. „Het langere verhaal is dat we van huis uit altijd al veel met eten bezig waren. Liefde voor eten kregen we mee en onze ouders kookten altijd vers. Er werd ons bijgebracht hoe lekker eten kan zijn. Tijdens mijn studie heb ik veel in restaurants gewerkt en liep het steeds meer uit de klauwen, tot een obsessie aan toe.” In die tijd leerde de bekende tweeling Hugo Kennis, winnaar van de laatste Expeditie Robinson, kennen. Jasper: „Hugo had al een koksopleiding gedaan en we werden vrienden door onze gezamenlijke liefde voor eten. En we vonden dat er in al die kookprogramma’s op tv iets miste.”

Koken op tv te saai en te braaf

Uit hun vriendschap ontstond, in eerste instantie online, het kookprogramma De Worsten van Babel. „Daarmee wilden wij een gat vullen. Kookprogamma’s zijn te saai en te braaf. Alles moet makkelijk en snel, zonder gedoe en je ziet in die tv-keukens nooit iets mislukken. Dat mag gerust. Ik herkende mezelf eigenlijk niet zo in de bestaande programma’s. In De Worsten van Babel zijn we zoveel mogelijk gaan experimenteren en improviseren.”

Ze scoorden geen torenhoge cijfers, maar vielen wel op bij tv-bazen zoals die van 24Kitchen (‘werden we toch onderdeel van het systeem waartegen we ons eerder verzetten, haha, gelukkig kregen we heel veel vrijheid’). Ook maakten ze met vriend Hugo een boek en gingen zij de theaters in. De drie waren onder meer vier jaar lang op het reizende theaterfestival De Parade te zien.



Proeven zonder iets te weten

Nu komt daar vanaf zondag Wat maak je menu? bij de NPO bij. Jasper en Marius ontvangen in een keuken in het open veld wekelijks een jonge gastkok die mag koken. Die nodigt ouders en vriendjes of vriendinnetjes uit om gerechtjes te proeven waarvan zij niet weten wat er in zit. Zoals kwallen in een salade, sprinkhanen, rode rivierkreeftjes, buffalowormen, visgraatjes en bloemen. Als extra item zien we ‘rockkok’ Vjeze Fjur die jongeren met een smaakprobleem gaat helpen te leren hoe iets toch lekker kan zijn. Eerder ging het lid van rapgroep De Jeugd van Tegenwoordig op deze site met zijn billen bloot over de inhoud van zijn koelkast, nu verzint hij dingen voor de kids (zoals zondag voor een jongen die geen zuurkool, ananas en kaas lust).

Metro zag de eerste aflevering en het mag gezegd: Jasper en Marius Gottlieb verpakken een serieuze boodschap in een voor kinderen zeer vermakelijk programma. Wortelweigeraars, bieten- en broccolibrakers en tomatentegenstanders moeten dit maar eens aandachtig bekijken. En ook hun ouders trouwens, hoopt ook Jasper. „Dat zou mooi zijn als we de ouders via kinderen iets bijbrengen. De insteek van het programma is dat we te veel van hetzelfde eten, terwijl er op de wereld steeds meer mensen bijkomen. We moeten op zoek naar nieuwe ingrediënten. Door onze theatershows kwamen we erachter dat kinderen daar veel opener in zijn dan volwassen. Als we vroegen wie iets wilde proeven, dan staken alleen kinderen hun hand op. Volwassen hebben eerlijk gezegd vaak wat vastgeroeste ideeën over wat lekker is en vinden iets anders kopen en daarmee experimenteren te spannend. Kinderen vinden dat juist leuk.”

Kinderen koken serieus en enthousiast

De jonge gastkoks zijn allemaal een jaar of 10, zoals zondag de enthousiaste Cato. Jasper: „Zij zijn nog echt kind, heel nieuwsgierig, terwijl ze een beetje beginnen te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Dat werkt heel goed. Eerst schrikken ze even als ze zien waarmee ze moeten koken, maar al snel gaan ze er serieus mee aan de slag om het zo lekker mogelijk te maken.”

Zullen Nederlandse restaurants en supermarkten in de toekomst echt kwallen en wormen in de aanbieding hebben? Jasper verwacht dat eerlijk gezegd niet zo snel. „Voor Wat maak je menu? hadden Marius en ik ook de eis dat we niet alleen even een programma over koken met gek eten zouden maken. We willen niet alleen maar laten zien dat iets eng is en de draak er mee steken, maar er serieus mee werken. We wilden zowel de kinderen als het eten serieus nemen. Ik hoop dat dat gelukt is, want voldoende voedsel is wel iets wat heel erg van deze tijd is. We moeten oplossingen zoeken en wat flexibeler worden in dat wat we allemaal eten. Een restaurant waar kwal op de kaart staat, zie ik niet zo snel gebeuren. Insecten eerder. Wat zeker is dat we wat Marius en mij betreft avontuurlijker mogen zijn. We hopen dat op een leuke manier over te brengen en juist niet door een opgeheven vingertje.”

Wat maak je menu? is vanaf zondag wekelijks om 17.20 uur op NPO 3 te zien.

