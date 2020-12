Spruitjes met miso, kabeljauw en wasabi-mayo

Spruitjes met miso zijn een topcombi! Lekker om te serveren bij wat sushirijst, kabeljauw en wasabi-mayo. Zo maak je een toffe rijstbowl met spruitjes.

Ingrediënten Voor 2 personen: 500 gram spruitjes

2 stukjes kabeljauw of andere witvis

200 gram sushirijst

Sushigember

1 eetlepel witte miso

1 theelepel wasabi

2 eetlepels mayonaise

1 eetlepel bloem

Zout & peper

Zonnebloemolie

In het seizoen eten we volop spruitjes. We maken er stamppotten mee, risotto, of we frituren ze en serveren ze als borrelhapje (érg lekker). Ook een heerlijke manier om spruitjes te bereiden, is om ze te bakken met een beetje miso. Nét even anders dan anders.

Wij maakten bij deze spruitjes met miso nog wat (sushi)rijst, een gebakken stukje kabeljauw en wasabi-mayo. Maar je kunt natuurlijk ook alleen de misospruitjes uit dit recept maken. Die zijn namelijk ook ontzettend lekker zonder bijgerechten!

Spruitjes met miso en kabeljauw

Kook de sushirijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Meng de wasabi door de mayonaise en zet opzij.

Maak de spruitjes schoon en halveer ze. Meng ze met de misopasta. Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak de spruitjes hierin tot ze gaar en knapperig zijn. Dat duurt zeker 15 minuten, maar houd het in de gaten.

Haal ondertussen de stukjes vis door een beetje bloem met zout en peper (dat waren wij dit keer vergeten, waardoor ze bij ons een beetje uit elkaar vielen uit de pan, dus vergeet dit niet). Bak ze in een pan met een laagje olie aan beide kanten gaar.

Serveer de spruitjes met de rijst, de gebakken vis en de miso-mayonaise. Maak af met wat sushigember.