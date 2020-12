Borrelhap voor en gezellig avondje: Gehaktballetjes in bier

Deze gehaktballetjes in bier zijn het ideale borrelhapje op een gezellig avondje. Bijvoorbeeld op sinterklaasavond, wanneer je de pepernoten beu bent. Steek er vrolijke cocktailprikkertjes in voor extra feestelijkheid.

Ingrediënten Voor ongeveer 30 gehaktballetjes: 1,5 flesje bier (bijv. Bockbier)

300 gram mager rundergehakt

300 gram worstjes van goede kwaliteit

50 gram panko (Japans paneermeel)

2 eieren

Handje bieslook, fijngehakt

Handje peterselie (de blaadjes), fijngehakt

2 uien, fijngehakt

1 eetlepel tomatenpuree

1 theelepel tijmblaadjes

Zout & peper

Olijfolie

Klont boter

Cocktailprikkers

Je kunt voor deze gehaktballetjes in bier (bierballetjes!) in principe elke biersoort gebruiken die je lekker vindt. Wij kozen voor Bockbier: lekker herfstig.

De Sinterklaas-cocktailprikkers vonden we bij HEMA.

Gehaktballetjes in bier (bierballetjes)

Doe het gehakt in een grote kom. Knijp de worstjes erbij uit. Voeg de eieren, panko, een deel van de bieslook, de peterselie en zout en peper toe. Kneed goed door elkaar.

Zet een bord klaar met een klein laagje bloem. Vorm met je handen gehaktballetjes, ter grootte van een walnoot. Leg ze op het bord tot je ze gaat bakken.

Verhit een koekenpan op medium vuur en voeg boter en olijfolie toe. Bak de balletjes rondom mooi bruin. Kijk even of je pan groot genoeg is voor alle balletjes: liever niet proppen, maar in twee keer bakken. Haal de balletjes na het bakken uit de pan.

Voeg de gehakte ui toe aan de pan, laat een minuutje bakken met een snuf zout en giet dan anderhalf flesje bier in de pan. Houd de rest apart, voor het geval je het nog nodig hebt, of drink het later op.

Doe de tomatenpuree en de tijm erbij en roer goed door elkaar. Breng aan de kook en zet daarna het vuur laag en laat pruttelen tot de boel is ingekookt tot een mooie saus, ongeveer 15 minuten (eventueel kun je het overgebleven bier nog toevoegen, mocht het nodig zijn). Doe dan de gehaktballetjes terug in de pan en laat ze 15 minuten garen in de biersaus.

Schep ze daarna op een bord of schaal, garneer met de overige bieslook en prik er cocktailprikkers in.