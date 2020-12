Crème brûlée met pompoen en pompoenkruiden

Deze crème brûlée met pompoen en pompoenkruiden kan weleens je ultieme dessert voor de herfst worden. Denk aan een romige crème met pompoen, verwarmende specerijen en natuurlijk dat onmisbare krokante suikerlaagje.

Ingrediënten Voor 5 stuks: 85 gram pompoenpuree (van ongeveer 150 gram pompoen)

475 ml room

65 gram bruine suiker

4 grote eidooiers, op kamertemperatuur

2 theelepels vanille-extract

1 1/2 theelepel kaneel

1/2 theelepel gedroogde gember

3/4 theelepel nootmuskaat

1/4 theelepel gemalen piment

Snufje zout Verder nog nodig: Suiker voor het branden

5 ramekins

Brander (of een oven met grillstand)

Voor dit recept moet je wel even een beetje pompoenpuree in huis hebben. Dat wordt dus óf een restje opmaken, of zelf eventjes maken. Dat is trouwens heel simpel: kook wat blokjes pompoen gedurende 10 minuten, giet ze af en pureer ze. Easy as that!

Crème brûlée met pompoen

Verwarm de oven voor op 150 graden. Zet de ramekins in een ovenschaal.

Verwarm in een pannetje de room samen met de bruine suiker en de specerijen tot de boel aan de randen begint te bubbelen.

Klop ondertussen in een grote kom de eidooiers los met de pompoenpuree, vanille-extract en een snufje zout.

Meng dan langzaam een klein beetje (ongeveer een soeplepel) van de warme room door het eimengsel met een garde. Blijf roeren. Voeg daarna langzaam onder voortdurend roeren ook de rest toe.

Giet het mengsel voorzichtig in de ramekins. Ga niet tot de bovenste rand, maar blijf daar een klein stukje onder (er moet straks nog een suikerlaagje op komen, remember?).

Zet de schaal in de oven en giet dan kokend water in de schaal, om de ramekins heen. Tot halverwege de ramekins ongeveer. Bak de crème brûlees ongeveer 45 minuten. Je wil dat de randen gestold zijn, maar dat het midden nog lekker wiebelig is.

Haal de ramekins uit de ovenschaal en laat ze in drie uur afkoelen in de koelkast.

Bestrooi de crème brûlées met pompoen met wat suiker en karameliseer de bovenkant met een brûléebrander. Heb je die niet, zet de toetjes dan kort onder de grillstand van je oven voor een gekarameliseerd laagje.