Chocolademousse met kletskopkruim

Met een eenvoudig kruim van kletskopkoekjes maak je chocolademousse net dat tikkie spannender. Ook goed om te weten: in de chocolademousse zelf gebruiken we geen extra suiker, dus de koekjes voegen ook nog eens een lekker zoetje toe.

Ingrediënten Voor 4 personen 360 gram volle, verse slagroom

170 gram donkere chocolade, fijngehakt (60 à 70 procent)

Snufje zout

4 kletskopkoekjes, in de vijzel gestampt tot kruim

Voor deze chocolademousse hoef je niet te staan klungelen met het splitsen van eiwitten en eidooiers, je maakt ‘m immers met slechts twee ingrediënten: slagroom en chocolade. Kies dan wel een goed stuk chocolade uit, dat bepaalt uiteraard een heel groot deel van de smaak. Wij kozen voor de 70% noir met fleur de sel van Kaoka en dat is gigantisch goed bevallen.

Doe 180 ml van de volle room in een magnetronbestendige kom en verwarm gedurende 1 minuut in de magnetron. Voeg er de chocoladestukjes aan toe en laat 5 minuten staan zodat de chocolade kan smelten.

Voeg er een snufje zout aan toe en roer alles door elkaar tot het een gladde, mooie massa wordt (zet de kom eventueel nog 30 seconden langer in de magnetron als dat niet zo soepel gaat). Dek af en zet even in de koelkast.

Klop ondertussen de rest van de slagroom in een grote kom tot stijve pieken (met de elektrische handmixer).

Neem het chocolademengsel uit de koelkast en schep nu de slagroom in drie keer bij het mengsel. Gebruik hiervoor een spatel en doe dit erg voorzichtig: je wil zo min mogelijk lucht uit de slagroom duwen. Oefen dus geen kracht uit maar schep de twee voorzichtig door elkaar.

Zet nog een paar uur (of nog beter: een nachtje) in de koelkast voordat je de chocolademousse serveert. Schep de chocolademousse daarna in serveer glaasjes en werk af met het kletskopkruim.