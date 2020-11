Zalm met een kruidenkorst en granaatappelpitjes

Dit gerecht vindt iedereen lekker (oké: behalve mensen die niet van zalm houden dan): zalm met een kruidenkorst en granaatappelpitjes. Met een knipoog naar de cuisine uit het Midden-Oosten en Meneer Ottolenghi.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

Voor de zalm:

Een mooi stuk zalm van ongeveer 300 gram

Olijfolie

Zout & peper

Voor de tahin-dressing:

75 gram tahini

Kneepje citroensap

Snuf komijn

1 teen knoflook, geraspt

Voor het kruidenkorstje:

25 gram amandelen

1/2 rode ui, fijngehakt

Handje koriander, fijngehakt

Handje munt, fijngehakt

1/2 chilipeper, fijngehakt

Scheutje olijfolie

Zout & peper

Snufje sumak (optioneel)

Handje granaatappelpitjes

Tof aan dit gerecht is dat het snel, simpel én een echte crowd pleaser is. Helemaal tof als je een keer een groot stuk zalm weet te scoren, voor een groep eters. Je hoeft alleen maar de hoeveelheden in de ingrediëntenlijst op te hogen en de baktijd iets te verlengen (ogen op de oven gericht, dan komt het goed).

Wij bakten dit stuk zalm in de oven: onder de grill om precies te zijn. Binnen zes minuten was ons visje prachtig zalmroze. Maar je kunt ‘m ook gewoon bakken in een koekenpan met een laagje olie, als je wilt.

Zo maak je deze zalm met een kruidenkorst

Haal de zalm minstens tien minuten voor gebruik uit de koelkast en dep ‘m droog met een stukje keukenpapier.

Wrijf de zalm in met wat olijfolie en bestrooi met zout en peper.

Zet je oven op de hoogste grill-stand, leg de zalm op een bakplaat bekleed met bakpapier (vouw de randjes van het overtollige bakpapier naar binnen, om te voorkomen dat het in brand vliegt. Check ook even de verpakking voor instructies). Zet de zalm 6 tot 8 minuten onder de grill, tot ‘ie mooi gaar is.

Maak ondertussen de tahin-dressing door alle ingrediënten in een keukenmachine te laten draaien. Voeg een scheutje water toe, net zoveel tot je een dikke, gladde dressing hebt. Vergelijkbaar met humus, maar net iets gladder.

Rooster de amandelen in een droge koekenpan en schep ze in een kom. Meng met alle andere ingrediënten voor de kruidenkorst.

Haal de zalm uit de oven, schep ‘m op een bord of schaal en smeer de tahin-dressing op de zalm.

Bedek de zalm met een kruidenkorst en eventueel wat extra granaatappelpitjes.

Bekijk hier alle recepten