Recept voor Sinterklaas: Speculaastiramisu

Wat zijn we in onze nopjes, nu we weer volop sinterklaasrecepten kunnen bedenken. Deze keer bedachten we een tiramisu met speculaas, waarbij je de speculaasjes doordrenkt met chocolademelk. Laat de Sint nu maar komen!

Ingrediënten Voor 10 tot 12 personen: 500 gram Mascarpone

125 ml chocolademelk

5 eierdooiers

2 eiwitten

100 gram suiker

250 gram speculaasjes Optioneel: Pepernoten of ander snoepgoed

Ovenschaal van ongeveer 25 x 25 cm

Door de koffie te vervangen door chocolademelk, wordt deze tiramisu met speculaas helemaal kidsproof. Daarnaast kunnen de kinderen ook heel goed helpen bij dit recept. Zij de speculaasjes door de chocomelk halen en in de schaal schikken, jij de mascarponecrème er bovenop spatelen. Teamwork!

Tiramisu met speculaas en chocolademelk