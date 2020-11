Recept voor een heerlijk nagerecht: Libanese deegsliertjes

Knafeh (of kunefe) is een héél bijzonder nagerecht uit het Midden-Oosten. Deegsliertjes (kaitafi) worden krokant gebakken in een mengsel van boter en melk, met een vulling van warme mozzarella en pistachenoten. De boel wordt overgoten met een suikersiroop met oranjebloesem. Fans van baklava: deze is voor jullie!

Ingrediënten Voor 6 tot 8 personen: 150 gram kataifi (deegsliertjes) of seviyan

200 gram gezouten boter + extra, voor het invetten

200 ml melk

2 bollen mozzarella

150 gram ricotta

100 gram pistachenoten + extra, ter garnering, grofgehakt

Gedroogde rozenknopjes (optioneel) Voor de siroop: 2 tot 4 eetlepels oranjebloesemwater

200 gram suiker

200 ml water

Een goede knafeh is krokant van buiten, met een warme, romige kaasvulling binnenin waar je draden van kunt trekken. Een calorieënbom, maar de combinatie zoet, hartig en knapperig is hemels.

Kataifi (deegsliertjes) of seviyan, wat de basis is van dit gerecht, kun je vinden in Griekse of Turkse speciaalzaken, bij sommige groothandels en online. In plaats van oranjebloesemwater kun je ook rozenwater gebruiken, als je dat lekkerder vindt.

Wij maakten voor het eerst kennis met knafeh tijdens Amsterdam Food Pitch, toen Knafeh Amsterdam ons dit bijzondere dessert voorschotelde. Érg leuk om zelf te maken voor een speciale gelegenheid, bijvoorbeeld met de feestdagen.

Recept voor knafeh

Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet een grote ovenschaal in met boter.

Maak de siroop door de suiker en water samen aan de kook te brengen in een steelpannetje. Laat zachtjes inkoken tot een siroop. Voeg de oranjebloesem toe.

Verwarm op laag vuur de rest van de boter met de melk. Haal het kataifideeg voorzichtig een beetje los van elkaar in een kom. Giet het botermengsel eroverheen en meng (eventueel met je handen – maar pas op voor de hete boter!) tot alles bedekt is.

Leg de helft van het deeg in de ovenschaal. Breek de mozzarella in stukjes en verdeel ze over het deeg. Volg op met wat lepeltjes ricotta. Verdeel de pistachenoten erover en sluit af met de rest van het kaitafideeg.

Bak de knafeh in ongeveer 40 minuten goudbruin en knapperig. Schenk daarna meteen de warme siroop over de (nog warme) knafeh. Maak eventueel af met nog wat pistachenootjes en de gedroogde rozenknopjes. Serveer warm, zodat je dan mooie draden kunt trekken van de gesmolten mozzarella.