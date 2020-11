Mexicaanse maiskolven met kaas & chili

Mexicaanse maiskolven (ook wel Elotes genoemd) bevatten alles wat we lekker vinden, in een recept. Mais, zure room, Parmezaanse kaas, gedroogde chili en verse koriander. Superlekker bij de barbecue of bij een Mexicaans feestmaal.

Ingrediënten Voor 6 maiskolven: 6 maiskolven

3 eetlepels zure room

2 eetlepels mayonaise

60 gram geraspte Parmezaanse kaas

1 limoen, in 6 partjes

Handje verse koriander, fijngehakt

1 theelepel gedroogde chili

Snuf zout

Snufje zwarte peper

Voor Elotes gebruiken de Mexicanen meestal Cotija: een zoute, harde kaas, vergelijkbaar met feta, maar dan gemaakt van koeienmelk. Je kunt de Parmezaanse kaas in dit recept dus ook heel goed vervangen door feta, als je dat lekkerder vindt.

En maiskolven koken? Niet nodig, voor dit recept. Zet je grillpan op hoog vuur, gooi de maiskolven erin en 10 minuten later heb je perfect bereide gegrilde mais. Je kunt de maiskolven trouwens ook heel goed grillen op je barbecue. Als die toch aan staat…

Zo maak je deze Mexicaanse maiskolven

Verhit een grillpan op hoog vuur tot ‘ie rookt. Smeer de maiskolven in met olijfolie en leg ze in de hete grillpan. Schroei ze aan alle kanten, tot ze mooi gaar zijn en er zwarte puntjes op beginnen te ontstaan.

Meng ondertussen de zure room met de mayonaise. Zet opzij. In een ander kommetje meng je de gedroogde chili met zout en peper.

Zet een bord klaar met de geraspte Parmezaanse kaas.

Haal de maiskolven van het vuur. Smeer ze als ze nog warm zijn rondom in met de zure room. Haal ze daarna door de Parmezaanse kaas.

Bestrooi de Mexicaanse maiskolven met de chili-kruiden en tot slot met de fijngehakte koriander. Serveer de mais met een partje limoen en knijp de limoen uit boven de maiskolven voordat je je tanden erin zet. Olé!

