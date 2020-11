Granola met speculaas en witte chocolade

Oké, een gezond, gebalanceerd ontbijt kun je deze granola met speculaas en witte chocolade misschien niet noemen. Want met die stukjes speculaas en witte chocolade wordt je ontbijtje ineens een guilty pleasure. Toch is er weinig om je echt schuldig over te voelen: je zit er lekker lang vol van en met zo’n feestelijk ontbijt achter je kiezen, kun je de hele wereld aan. Lekker voor de dagen rondom Sinterklaas.

Ingrediënten Voor een grote pot granola: 225 gram havermoutvlokken

200 gram gemengde noten (bijv. amandelen en pecannoten), grof gehakt of heel

70 gram pompoenpitten

40 gram lijnzaad

2 eetlepels lichtbruine basterdsuiker

120 ml ahornsiroop, honing of andere zoetstof

1 eetlepel kaneel

1 eetlepel zonnebloemolie

1 theelepel vanille-extract

Scheutje Amaretto

7 speculaasjes

100 gram witte chocolade Lekker met: Verse sinaasappel, in stukjes

Yoghurt, melk of rijstepap

Je kunt natuurlijk granola met speculaas maken door een snufje speculaaskruiden aan je granola recept toe te voegen. Maar wij hadden zin in knapperige stukjes speculaas in onze granola. En als we dan toch bezig zijn, dan ook witte choco (vervang die ook gerust door melk of puur). Een scheutje Amaretto is optioneel, maar geeft een vleug van bitterkoekjes aan je zelfgebakken granola. En die past ook weer goed bij speculaas.

Granola met speculaas en witte chocolade

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Meng in een grote kom de havermout met de noten, het lijnzaad, de suikeren de kaneel. Tot zover de droge ingrediënten.

Voeg het vanille-extract, de zonnebloemolie en de maple syrup (of honing) toe. Giet er een scheut van de Amaretto bij en meng goed.

Spreid de granola uit over een met bakpapier beklede bakplaat. Bak 7 minuten in de oven, schep goed om en bak dan nog eens 7 minuten, tot de granola goudbruin en geurig is. Laat zolang afkoelen.

Hak de witte chocolade in stukjes en doe hetzelfde met de speculaas. Schep de speculaas en de witte choco door de afgekoelde granola en maak af met wat grof zeezout.

Bewaar de granola met speculaas en witte chocolade in een grote luchtdichte pot op je aanrecht en eet als ontbijt met yoghurt, rijstepap of als crunchy topping op je overnight oats.

