Champignonsoep met gnocchi, spinazie en Parmezaan

Bij deze champignonsoep met gnocchi, spinazie en Parmezaanse kaas willen we jullie bijna verplíchten om ‘m op de bank uit te lepelen, onder een deken bij kaarslicht. Dat is in ieder geval hoe wij het doen, en we kunnen je verzekeren dat ‘ie zo het allerlekkerst smaakt.

Ingrediënten Voor 6 personen: 1 eetlepel olijfolie

1 eetlepel boter

1/2 witte ui, fijngesnipperd

2 bleekselderijsticks, fijngesnipperd

1 eetlepel bloem

3 teentjes knoflook, fijngehakt

500 gram kastanjechampignons, de grootste in kwartjes

1 liter groentebouillon

1 takje rozemarijn

450 gram aardappelgnocchi

200 ml verse slagroom

200 gram spinazie

75 gram Parmezaanse kaas, geschaafd

Zout & peper

Tip: kastanjechampignons zie je soms als buitenbeetjes liggen in de winkel. In theorie zijn dat de minder perfecte groenten, maar in de praktijk is er vaak helemaal niets mis mee. Geef die arme buitenbeentjes dus ook eens kans, ze zijn om op te eten.

Verhit de olie en de boter in een pan op medium vuur en bak de ui, knoflook en selderij tot de uien glazig zijn.

Voeg er de bloem aan toe, laat 30 seconden bakken en voeg er de champignons aan toe. Bak tot de champignons goed doorbakken zijn.

Voeg er de groentebouillon, de gnocchi en het takje rozemarijn aan toe. Breng het geheel aan de kook en draai het vuur – zodra het water kookt – terug naar medium vuur. Laat 5 minuten zachtjes pruttelen.

Roer er de slagroom, de spinazie en de Parmezaanse kaas door. Laat nog eens 5 minuten koken.

Kruid af met zout en peper. Vis het takje rozemarijn eruit en schep de soep in kommen. Schaaf er wat extra Parmezaanse kaas over. Werk af met verse peper van de molen.

