Voldoende groente? Dat vinden Nederlanders maar overbodig

Drie op de vier Nederlanders eet dagelijks zo’n 90 gram te weinig groente. Dit blijkt uit een recent onderzoek van HelloFresh, dat vandaag naar buiten werd gebracht.

‘s werelds grootste bezorgdienst in verse maaltijdboxen. Hoewel groente van belang zijn om je gezond te voelen, geeft 21,8 procent van de respondenten aan ‘niet meer groente nodig te hebben omdat zij zich al gezond genoeg voelen’, zo ondervond de bezorger van maaltijdenboxen.

Meer dan 90 gram groente te weinig per dag

Groente bevatten belangrijke voedingsstoffen om gezond te blijven, zoals vitamines en mineralen. Daarom adviseert het Voedingscentrum om 250 gram groente per dag te eten. Maar Nederlanders eten er bij lange na niet zoveel. Uit het onderzoek van HelloFresh blijkt dat respondenten gemiddeld 158 gram groente per dag consumeren. Dat betekent ruim 92 gram minder dan wordt geadviseerd.

Geen geld voor groente

De redenen voor het eten van te weinig groente lopen uiteen. De meeste respondenten geven aan zich gezond genoeg te voelen en daarom niet de aanbevolen hoeveelheid groente nodig te hebben (21,8 procent) of simpelweg niet meer groente te willen eten (23 procent). Anderzijds, zijn er mensen die wel meer groente zouden willen eten, maar het zich niet kunnen veroorloven, omdat zij hier niet genoeg geld voor hebben (10 procent).

Het is zonde dat er zo weinig groente wordt gegeten, vinden de onderzoekers. Want als je er genoeg van eet, kan dat het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten verlagen. Dat is één van de redenen waarom jaarlijks de voordelen van het eten van groente worden gepromoot op Eat Your Vegetables day. Die dag is overigens morgen.

Het hele onderzoek lees je hier.

Lees ook: Gezond eten in 2020 doe je met deze tips

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.