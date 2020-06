Restaurant bezorgt pizza met hakenkruis, medewerkers ontslagen

De Amerikaanse pizzaketen Little Caesars heeft twee medewerkers ontslagen die voor de lol de pepperoni op een pizza in de vorm van een hakenkruis hadden gelegd.

De pizza kwam terecht bij een stel uit Middleburg Heights in de staat Ohio, dat daar niet van gediend was.

„We zijn geschokt en teleurgesteld”, zegt Jason Laska tegen CNN. „Dit soort dingen houden de haat levend in deze wereld. We hebben op dit moment allemaal precies het tegenovergestelde nodig.”

Woedend belden de twee naar de pizzeria maar die bleek al te zijn gesloten. Ze zetten daarna een foto van de pizza online met de naam van de pizzabakker er bij. Die nam vervolgens contact op om excuses aan te bieden.

So my husband stopped at #LittleCaesars for a quick bite, husband brings this home! I’m truly disappointed. This is truly saddening and disturbing and not funny at all! These aren’t funny jokes and shouldn’t be made period and on company time?! 🤯🤯🤯🤯✊🏻✊🏿✊🏾✊🏽 pic.twitter.com/zQaXecN2se

— misty laska (@LaskaMisty) June 28, 2020