Wat eten we vandaag? Shrimp & grits

Dit gerecht is ons altijd een beetje bijgebleven. Want zo’n romige maïspap met knapperig gebakken garnalen, dat kan toch niet anders dan lekker zijn?

Ingrediënten Voor 2 personen 100 gram instant polenta

1 liter kippenbouillon

1 eetlepel roomboter

1 groene jalapeno, heel fijn gehakt

40 gram verse slagroom

70 gram Cheddar, geraspt

Zout & peper, naar smaak Voor de garnalen: 1 teentje knoflook, fijngehakt

1 eetlepel boter

Ongeveer 10 grote gepelde garnalen

Zout & Peper Voor de garnering: Verse peterselie

Snuf chilivlokken

‘Grits’ betekent letterlijk vertaalt (maïs)grutten. Onder die noemer is het product in Nederland moeilijk verkrijgbaar, maar in feite komt de bij ons bekende polenta héél aardig in de buurt van grits. Wij gebruikten voor dit gerecht daarom voorgekookt maïsmeel van P.A.N.

Wil je meer achtergrondinfo over de streek waaruit dit gerecht afkomstig is? In de Netflix-serie Chef’s Table (S6:A1) neemt chef Mashama Bailey je mee naar de culinaire geschiedenis van de regio.

Zo maak je de shrimp & grits

Verwarm 1/2 liter kippenbouillon. Voeg de polenta beetje bij beetje toe terwijl je met een garde roert (dit voorkomt dat de polenta gaat klonteren). Zet het vuur laag en laat de polenta wat indikken. Voeg meer van de kippenbouillon toe zodra de textuur te droog wordt, je wil een smeuïge, licht lopende massa.

Voeg ook de boter, de slagroom, de jalapeño en de geraspte Cheddar toe en roer goed.

Verwarm in een andere pan de boter en fruit daarin de knoflook. Voeg er ook de garnalen aan toe en laat even bakken. Voeg er het laatste scheutje kippenbouillon aan toe en breng op smaak met een snuf zout en zwarte peper.

Serveer een grote eetlepel polenta in een diepe kom en verdeel de garnalen erover. Werk af met verse peterselie en een snuf chilivlokken.

