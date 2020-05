Wat eten we vandaag? Brunchbrood met bacon, ei en kaas

Vul je huis met de geur van gebakken eitjes, spek en vers brood met dit brunchbrood. Maak ‘m een paar uur van tevoren en bak vlak voordat je aan tafel gaat, zodat de kaas nog lekker warm is.

Door: Nancy van Batenburg van Culy.nl

Ingrediënten

Voor 1 brood:

1 rol croissantdeeg voor 6 grote croissants

12 plakken bacon

7 eieren

1 eetlepel crème fraîche

2 dunne bosuitjes

1 flinke koffielepel chili flakes

100 gram geraspte kaas

1 koffielepel sesamzaadjes

Dit brunchbrood is een echt showstopper op tafel. En het is helemaal niet moeilijk om te maken.

Tip: eet je liever geen bacon? Laat het dan weg of vervang het door gerookte zalm of runderrookvlees. En kun je geen deeg voor grote croissants vinden? Gebruik dan het normale formaat.

Brunchbrood: zo maak je ‘m

Verwarm je oven voor op 180 graden. Rol het croissantdeeg uit en snijd de plakjes volgens de ‘stippellijnen’. Halveer de plakjes zodat je twee lange slierten hebt en leg op een met bakpapier beklede bakplaat. Zorg dat brede kanten elkaar iets overlappen.

Doe dit met de rest van het deeg en zodat de plakjes uiteindelijk een soort krans vormen.

Kluts de zes eieren met de crème fraîche, zout en peper los. Het is niet erg als de crème fraîche niet volledig mengt met het ei, dit is juist erg lekker. Verwarm een pan met een klontje boter of olie op laag vuur en maak van de eieren roerei door met een spatel continu voorzichtig te roeren.

Verwarm ondertussen een andere pan en bak hierin de plakjes spek. Laat uitlekken op keukenpapier en snijd de bosui in ringetjes.

Leg de gebakken spekplakjes op de punten deeg. Verdeel het roerei over het deeg zodat je in het midden een mooie ring hebt en top met de bosui, de helft van de chili flakes en kaas. Probeer zoveel mogelijk de kaas op het deeg te houden, anders kan het verbranden in de oven.

Vouw nu voorzichtig elke deegpunt naar het midden zodat het kaas-eimengsel wordt bedekt. Ga zo door tot je een mooie krans hebt. Kluts het laatste ei los met een beetje water en bestrijk hiermee het deeg. Top met de rest van de chili flakes en sesamzaadjes.

Bakken maar!

Bak de krans 10 minuten in de oven. Verlaag vervolgens de temperatuur naar 140 graden en bak nog 20 minuten, zodat de bovenkant goudbruin is en het deeg ook aan de onderkant gaar is.

Serveer het brunchbrood zo snel mogelijk en geniet!

