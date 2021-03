Lubach behandelt slavernijverleden, kijkers trekken vergelijking met WK in Qatar

Gisteravond was Arjen Lubach tijdens Zondag Met Lubach weer een hele poos aan het woord. Het begon met lijstduwers en waarom die eigenlijk weinig nut hebben („lijstduwers PvdD zijn nieuwe seizoen Wie is de Mol?“), maar het ging al snel over naar een ander onderwerp. Het slavernijverleden. En waarom we daar excuses voor zouden moeten maken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veel mensen zijn tegen excuses aanbieden voor het slavernijverleden namens de Nederlandse staat. Ook Mark Rutte. Volgens hem zouden we het daarna vergeten. Maar daar is een oplossing voor: Keti Koti wordt een nationale feestdag. https://t.co/agSKEMrqfg. #ZondagMetLubach pic.twitter.com/JD483R0LG1 — Zondag met Lubach (@zondagmetlubach) February 28, 2021

Nederlandse rol

Een meerderheid van de Nederlanders vindt de rol van Nederland in de slavernij namelijk „ernstig tot zeer ernstig. Maar tegelijkertijd vindt 55 procent dat de Nederlandse staat geen excuses hoeft aan te bieden voor die rol”, horen we in een fragment van de NOS.

Volgens Lubach zijn er, als het gaat om deze kwestie, dan ook twee groepen. De groep die denkt ‘Nederland heeft iets ergs gedaan, en het zou goed zijn als de Staat daar excuses voor aanbiedt’. De andere groep denkt ‘Mwah, dat lijkt me niet zo nodig’, volgens de presentator.

Ook legt hij een stukje uit over de Nederlandse rol bij slavernij. Zo maakten 1600 Nederlandse schepen, met daarop 600.000 slaven, de oversteek naar de ‘nieuwe wereld’, de voormalig Nederlands Antillen en Suriname. De slavernij werd op 1 juli 1863 afgeschaft, en dat wordt elk jaar herdacht. Maar, zegt Lubach, nog steeds heeft de Nederlandse staat geen excuses aangeboden, zoals ze dat wel voor misdaden in Nederlands-Indië hebben gedaan.

Excuses voor slavernijverleden

Nu denk je misschien ‘maar dat is al zo lang geleden’ of ‘waarom moeten wij excuses aanbieden voor iets dat onze voorouders hebben gedaan?’, maar Lubach weerlegt die argumenten direct. Het gaat er namelijk niet om dat elke individuele Nederlander tegen zijn of haar zwarte buur ‘sorry’ zegt, maar dat de Staat verantwoordelijkheid neemt. Wij bestonden ten tijde van de slavernij nog niet, maar de Staat wel.

Maar veel mensen zijn bang dat die excuses zullen leiden tot miljoenenclaims. „Nou, maak daar maar gerust biljoenenclaims van.” Dat is namelijk al eens eerder gebeurd: in 1999 eiste een speciale Afrikaanse commissie 777 biljoen dollar van Westerse landen. Lubach: „Dat is bijna tien keer zoveel als het bbp van de hele wereld.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar gaat excuses aanbieden geld kosten ? dan wordt het niet gedaan… #zml #lubach — Straatfeest (@Straatfeest) February 28, 2021

Maar volgens Lubach gaat dat niet gebeuren. Er zijn wel schadevergoedingen uitgekeerd aan weduwen van mannen die zijn geëxecuteerd in Nederlands-Indië, maar, volgens Lubach, het verschil is dat zij nog leven. Zij kunnen dus heel duidelijk aantonen wat hun leed precies is. Voor mensen wiens voorouders slaven waren, is dat iets lastiger. Er is dan ook nog nooit een schadeclaim toegewezen voor slavernij, waar dan ook ter wereld.

WK in Qatar

Naar aanleiding van de uitzending van Zondag met Lubach laait op Twitter een WK-discussie op. Rare combinatie, zou je misschien denken, maar toch hebben deze twee veel met elkaar te maken. Bij de bouw van WK-stadions in Qatar, zo werd laatst bekend, zijn namelijk 6500 arbeiders omgekomen. Ze moesten lang en hard werken onder slechte omstandigheden, soms langer dan tien uur per dag bij 45 graden. Er was daar dus waarschijnlijk sprake van moderne slavernij.

Volgens kijkers is het „hypocriet als we wel naar Qatar gaan in 2022″. Een ander: „Kan me niet voorstellen dat Oranje een feestje gaat vieren in Qatar na het zien van #lubach. Dit is een schande.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het geniale aan dit item van #zml: we gaan geen excuses aanbieden aan slavernijverleden, want "we mogen dit niet vergeten" volgens Rutte. Dan is het wel heel hypocriet als we wel naar Qatar gaan in 2022. — Jelte (@j3lte) February 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan me niet voorstellen dat Oranje een feestje gaat vieren in Qatar na het zien van #lubach. Dit is een schande. #zml #zondagmetlubach — Jack Forrest (@JackForrest1978) February 28, 2021

Wil je de gehele uitzending van Zondag met Lubach terugkijken? Dat kan hier.