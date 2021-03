Zondag met Lubach? Nee, #ZondevanLubach, vinden fans

Fans van Arjen Lubach en zijn satirische nieuwsprogramma Zondag met Lubach zijn maar wat teleurgesteld. Vanavond komt er namelijk definitief een einde aan het programma, na maar liefst dertien seizoenen. Onder de hashtag #ZondevanLubach, of gewoon #ZondagmetLubach, delen fans hoe jammer ze het vinden dat Lubach na vanavond niet terugkeert.

Maar de teleurstelling werd eerder uitgesteld: vorig jaar zou de presentator al stoppen, na de twaalfde reeks. Maar hij wilde het avontuur graag afsluiten in het theater, en dat was dat jaar niet mogelijk. Gelukkig was er nog genoeg ‘voer’ voor een dertiende seizoen: de verkiezingen. Zo gaf Lubach stemhulp, maakte hij een stemwijzer in de vorm van een game en scoorde hij, al rappend, een dikke hit.



Zeg @arjenlubach. Ik kom je voor de allerlaatste keer ooit halen om naar de studio van Zondag met Lubach te gaan. Wil je dat ik de lambo meeneem of gaan we mennen? #zondagmetlubach #lastepisode #episode120 — Pieter Klok (@pieterklok) March 28, 2021

2,3 miljoen kijkers voor Lubach

Eén ding is zeker: dit slotseizoen maakte Lubach niet voor niemand. Vrijwel elke aflevering werd goed bekeken, de eerste aflevering op 7 februari scoorde zelfs een record van 2,3 miljoen kijkers. De afleveringen erna, elke week op zondag (logisch), scoorden zo rond de anderhalf miljoen kijkers. In 2017 won het programma zelfs een Gouden Televizier-Ring.

In 2014 was Zondag met Lubach voor het eerst te zien. De kijkcijfers toen waren een stuk lager, logischerwijs, dan tijdens de piek: gemiddeld keken er zo rond de 400.000 mensen. Maar des te meer afleveringen Lubach maakte, des te meer fans zich aan de show bonden. Het gebeurde meer dan eens – zeg gerust bijna elke week – dat #ZondagmetLubach trending was op Twitter.

Nu maken mensen onder diezelfde hashtag duidelijk dat ze het zo jammer vinden dat het programma stopt. Ook #ZondevanLubach krijgt wat bijval. „Van sommige programma’s zou je willen dat ze nog zeker een paar jaar doorgaan. Volgens mij is het programma Zondag met Lubach nog lang niet op”, vindt Marieke.



Van sommige programma’s zou je willen dat ze nog zeker een paar jaar doorgaan. Volgens mij is het programma #zondagmetlubach nog lang niet op. Toch vanavond helaas de allerlaatste! Dank @arjenlubach voor mooie televisie! — Marieke Verhulst (@MariekeVerhulst) March 28, 2021

Ook Steve zou nog wel een paar afleveringen extra willen zien: „Zondag met Lubach stopt, jammer. Bedankt Arjen, nu moet ik weer zelf grapjes verzinnen.”



The Netherlands Second

In 2017 werd Lubach zelfs even wereldnieuws: met The Netherlands Second. Die video was een parodie op Donald Trump, geheel ingesproken in zijn stijl. Volgens hem moet de Verenigde Staten namelijk op nummer één staan. Prima, vond Lubach, maar mag Nederland dan wel op twee? Het leverde hem een uitnodiging op in de talkshow van de Amerikaanse Seth Meyers.



If President Trump puts 'America First', Dutch satirist Arjen Lubach says: 'Can The Netherlands be second?' 📻 https://t.co/tGqRdQ2rS2 pic.twitter.com/0fBE3J84qm — BBC Outside Source (@BBCOS) January 25, 2017

De laatste Zondag met Lubach is vanavond te zien op NPO3, om 21.15 uur.