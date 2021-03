Laatste Zondag met Lubach: ‘Hou vol, we zijn er bijna’

Dat was het dan: na gisteravond nooit meer Zondag met Lubach. Na dertien succesvolle seizoenen, gestart in 2014, was daar dan de laatste aflevering. En zoals je misschien al raadde: het ging ook over de ‘functie elders’ van Omtzigt.

„De slechtste ochtend van demissionair minister Ollongren ooit”, zo beschrijft Lubach het akkefietje met de notities die naar een fotograaf waren gekeerd. Die maakte er een mooi kiekje van en hup: iedereen kon het lezen. „Toen de wekker ging was ze nog verkenner in de kabinetsformatie, samen met de moeder van Jorrit”, grapt Lubach, verwijzend naar mede-ex-verkenner Annemarie Jorritsma.



Wat een puinhoop was het afgelopen week in Den Haag. Dat kwam door een zinnetje uit de notities van Ollongren: “Positie Omtzigt, functie elders”: https://t.co/sPa6aybA6f. #ZondagMetLubach pic.twitter.com/x6PoBwGSnt — Zondag met Lubach (@zondagmetlubach) March 28, 2021

Omtzigt overwerkt en ‘dodelijk vermoeid’

Ook legt hij een stukje uit over waarom de ‘functie elders’ zo gevoelig ligt. Dat komt omdat Omtzigt op het moment overwerkt thuis zit, nadat hij samen met Renske Leijten van de SP de toeslagenaffaire boven water haalde. „Hij staat bekend als iemand die zich vastbijt in allerlei pijnlijke kwesties”, zegt Lubach. En deze keer werd hij ‘vanuit kabinetskringen’ ook nog eens tegengewerkt. Daarnaast kreeg hij bij de afgelopen verkiezingen meer dan 300.000 stemmen, wat hem binnen de CDA een aparte machtspositie geeft. En dat vinden CDA’ers, zegt Lubach, waarschijnlijk niet zo fijn.

Kijkers vinden hoe Lubach over Omtzigt praat echter niet zo respectvol. Zo is Omtzigt overwerkt en „dodelijk vermoeid”, zei hij zelf in een interview, dus besluit Lubach „Pietertje” een verhaaltje voor te lezen. Richting Rutte en Kaag is hij amper kritisch, menen kijkers. Sommige mensen noemen het zelfs „kansloos”.



Lubach: ‘Hou vol’

Ondanks dat dit dus de laatste keer is dat we Arjen Lubach zo op de buis zagen, houdt hij het positief. Dat kunnen veel kijkers juist wél waarderen. „Het is een krankzinnig klotejaar geweest, maar we moeten één ding niet vergeten: we zijn er bijna”, begint Lubach het segment. Dat is het goede nieuws, aldus de presentator. Maar het slechte nieuws: we zijn er nog niet helemaal. En dus zie je dat mensen ‘het opgeven’.

Maar dankzij de vaccins gaan we het halen, zegt Lubach. Vooral als de uitspraken over 1 juli (dan hebben alle volwassenen die dat willen minstens één prik gehad) kloppen. Hugo de Jonge heeft dat meermaals gezegd, en ook volgens de directeur van Pfizer is dat haalbaar. „Met deze spirit-boost aan het eind motiveert ‘ie als leider alle kijkers… Gewoon even volhouden”, vinden kijkers dan ook.



Wat hebben we genoten en wat gaan we deze #zondagMetLubach enorm missen. En met deze spirit-boost aan het eind motiveert ie als leider alle kijkers…Gewoon even volhouden.

Arjen Top!!👍🏻🤙🏾👍🏻🤙🏾 https://t.co/NGkru7Sd6g — Marchien Timmerman (@Marchientim) March 28, 2021

Lubach haalt ook het voorbeeld van Gibraltar aan: daar is 70 procent van de bevolking gevaccineerd, en „die hele zooi mag weer open”. „Ook voor mensen die het echt moeilijk hebben is volhouden de snelste route naar de oplossing.”

‘Veel te veel gelachen’

Waar kijkers het nog het meest over eens zijn: dat ze het programma zo gaan missen. „Jullie worden gemist. Veel te veel gelachen, echt ongezond. Bedankt Lubach!”, schrijft Rhea.



Geweldige afleveringen gemaakt al die jaren @arjenlubach & @zondagmetlubach team 🧡 Jullie worden gemist. Veel te veel gelachen, echt ongezond. Bedankt Lubach! #ZondagMetLubach #ZML https://t.co/mWAb1rZCdp — Rhea van Gemert (@GemertRheav) March 28, 2021

Janine Abbring, die meewerkte aan het programma, laat ook weten hoe jammer ze het vindt: „Ruim 6,5 jaar mocht ik achter de schermen werken. Ruim 6,5 heb ik er zonder uitzondering elke werkdag gelachen. Damn, wat ga ik dit missen.”



Over paar minuten begint de aller- allerlaatste Zondag met Lubach ooit. Ruim 6,5 jaar mocht ik achter de schermen werken. Ruim 6,5 heb ik er zonder uitzondering elke werkdag gelachen. Damn, wat ga ik dit missen. (oude foto, met publiek) #Zondagmetlubach pic.twitter.com/4JsnsEyI6e — Janine Abbring (@JanineAbbring) March 28, 2021

Maar geen zorgen, een kijker heeft al een tip wat je de komende zondagen kunt doen: „Dan ga ik voortaan wel op zondag met LU Bach luisteren of zo.”



Dan ga ik voortaan wel op zondag met LU Bach luisteren of zo. #zondagmetlubach #afkicken pic.twitter.com/zRwUB7K6re — Theo Danes (@Theo_Danes) March 28, 2021

Wil je de gehele uitzending van Zondag met Lubach terugkijken? Dat kan hier.