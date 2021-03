Zanger en Slimste Mens Rob Kemps wordt een tv-gezicht

Als zanger was Rob Kemps al populair. Maar na zijn ‘sterrenstatus’ door zijn optredens in De Slimste Mens viel Kemps op bij Talpa Network. Hij is als tv-presentator en -maker voor drie jaar binnengehaald, vooral voor SBS6.

Rob Kemps leerden we vooral kennen als zanger met de naam De Snollebollekes. Maar de vrolijke Brabander is ook verhalenmaker, de slimste mens van Nederland 2021 en groot fan van Jacques Brel en het Franse chanson. Hij heeft een driejarig contract met Talpa Network getekend, zo is vanmorgen bekendgemaakt. Het contract biedt Kemps de mogelijkheid om zijn talenten de komende jaren breed aan te wenden en verder te ontwikkelen, meldt Talpa. Hij zal vooral actief zijn voor SBS6, onder meer als presentator en mede-ontwikkelaar van programma’s.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rob Kemps vindt het formidabel

Rob Kemps over zijn nieuwe avontuur: „Mijn gevoel bij Talpa Network was vanaf de eerste minuut formidabel. Ik zie deze stap als een unieke kans om mijn talenten in televisieland te gaan ontplooien bij deze geweldige club. Het uitgesproken vertrouwen en enthousiasme om samen iets te gaan maken hebben mij over de streep getrokken. Ik kijk oprecht enorm uit naar dit geweldige avontuur.”

Matthijs van Nieuwkerk ziet met dit nieuws (voorlopig) een trip naar Parijs aan zich voorbij gaan. Aan tafel in zijn programma Matthijs Gaat Door besprak hij met Rob Kemps het idee om samen naar de Franse hoofdstad te gaan. Daar zouden ze voor een reeks op zoek kunnen gaan naar (de geschiedenis van) het ware Franse lied. Maar nee, John de Mol van Talpa sprong ertussen.

Authentiek en creatief

Directeur Televisie Marco Louwerens van Talpa over de komst van Rob Kemps: „Ik ben ongelooflijk blij dat Rob voor ons gekozen heeft. Ik heb hem de afgelopen periode leren kennen als een ontzettend fijn, authentiek en creatief mens, die altijd volledig zichzelf is. Regelmatig weet hij Nederland enorm te verrassen met een nieuw talent dat hij in zich blijkt te hebben. Ik denk dat Rob – misschien wel de leukste slimste mens ooit – de slogan van SBS6 ‘thuis in elke straat’ als geen ander waarmaakt. Ik ben verheugd en dankbaar dat we Rob bij Talpa Network mogen verwelkomen.”