Zaad van Karbaat-kijkers gechoqueerd: ‘Misselijkmakend’

Het Zaad van Karbaat beleefde gisteren zijn televisiepremière. De driedelige documentaire van Miriam Guttmann vertelt het verhaal over de inmiddels overleden arts Jan Karbaat. Tientallen nietsvermoedende moeders insemineerde hij met zijn eigen sperma. Kijkers reageerden vol afschuw op Twitter, maar er waren vooral ook complimenten voor de jonge documentairemaakster.

In 2011 kwam de zaak voor het eerst aan het licht. Karbaat zou aan een donorkind hebben verteld dat hij zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen te insemineren, maar weigerde later mee te werken aan een DNA-onderzoek. Inmiddels is het bekend dat hij de biologische vader is van zeker 82 kinderen, onder wie 71 donorkinderen.

Documentaire Het Zaad Van Karbaat

De documentaire Het zaad van Karbaat vertelt aan de hand van betrokkenen en biologische kinderen het krankzinnige verhaal van van de arts. Hoe kon dit gebeuren? En wat heeft het gedaan met de moeders en nazaten? Bekijk de trailer.

Ook wordt er in de driedelige documentaire, aan de hand van het verhaal van Karbaat, dieper ingegaan op het nature-nurture-debat. De wens voor onsterfelijkheid en de morele vraagstukken omtrent anoniem donorschap staan daarbij centraal.

Lof en kritiek op Twitter, maar kijkers vooral gechoqueerd

Kritiek op de documentaire zit hem vooral in onnodig opgebouwde spanning, aan de hand van geluidseffecten en herbeleving. Ook de beeldtaal zou een beetje over-the-top zijn. Maar er zijn vooral complimenten voor de jonge documentairemaakster Miriam Guttmann. “Verbijsterend mooi in beeld gebracht”, reageert een kijker op Twitter. Kritiek of niet, wat iedere Het Zaad van Karbaat-kijker zal herkennen, zijn de rillingen. “Misselijkmakend. Intens enge vent.” Een compilatie van de stroom aan reacties.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

doc #zaadvankarbaat regie @miriamguttmann @vpro verbijsterend aangrijpend onderwerp verbijsterend mooi in beeld gebracht. Wat een vakwerk. — Marc van Delft (@marcvandelftgro) March 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Natuurlijk ook #zaadvanKarbaat gekeken van @Miriam_Guttmann. Mooi gemaakt, ja verbijsterend ook. Toen ik aan 'Onbeperkt vruchtbaar' schreef las ik veel over beginjaren #ivf, #donorzaad: in jaren 80 nog onontgonnen terrein. Ook in VS en Belgie dit soort 'zaadcowboys'… — Larissa Pans (@LarissaPans) March 2, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Interessante documentaire #zaadvankarbaat maar wel overdreven gebruik van suspense. Totaal onnodig bij deze ernstige inhoud en zelfs storend. #muziek #geluidseffecten #kipenei Begrijp keuze voor herbeleving ook niet. Bewuste #tearjerkers ? @vpro — Jos Waltmans (@jos_waltmans) March 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Docu. van #zaadvankarbaat zit me dwars. Ineens veel herinneringen van alle gynaecologen die aan mij zaten. En medische keuringen. Voelde me ellendig bij het zien van dat kamertje. De diagnose en de hoeveelheid ZH poli bezoeken kwam naar boven.

Heb te doen met de getroffen moeders — Marjanne (@marjanne56) March 1, 2021

Heb te doen met de getroffen moeders — Marjanne (@marjanne56) March 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Achter elkaar de drie delen van docu Zaad van Karbaat gekeken en what the f..? #ZaadvanKarbaat — Tara Riem (@TaraR_) March 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Deze vrouw is crazy getalenteerd regisseur @Miriam_Guttmann van 'Het #zaadvankarbaat'? Waanzinnig goede docu-serie. Kijk #DocTalks voor mijn interview met Miriam op https://t.co/bEiZQ6Cqdw pic.twitter.com/kFUnUeD5zl — Nadia Moussaid (@NadiaMoussaid) March 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

'HET ZAAD VAN PSYCHOPAAT KARBAAT' zul je bedoelen?! Gadver, alsof ik naar n thriller kijk. Ik word misselijk/angstig/verdrietig en vooral woedend! Het raakt mij enorm! Bah!

Maar wat is dit prachtig in beeld gebracht! Chapeau voor de makers 🙏 #HetZaadVanKarbaat #zaadvanKarbaat pic.twitter.com/S9tqs9adki — SannyZoet🌷 (@ZoetSanny) March 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Die beeldtaal werkt me wel een klein beetje op de lachspieren (kippen, eieren, koffiekopjes, die ondergesausde wereldbol) #zaadvankarbaat — Dorien Vrieling (@dorienvrieling) March 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Zitten jullie nu ook allemaal je eigen vingers en nagels te bekijken, met de gedachte: 'Het zal toch niet…'? #dtv

😆 #zaadvanKarbaat — Susanne (@suusonline) March 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Kijkend naar #zaadvanKarbaat met de koude rillingen over mijn rug. Wat een vreselijk enge man 🥺🤬 — Karin (@Karins1968) March 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Verbijsterd zit ik te kijken naar de documentaire serie #zaadvanKarbaat Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? — SpinDrs (@SpinDoctorandus) March 1, 2021

Het eerste deel van Het Zaad van Karbaat is hier terug te zien. Ook interessant: het interview bij Jinek, met de documentairemaakster en een paar biologische kinderen van de arts.