Rob de Nijs en Willeke Alberti maken indruk bij Matthijs Gaat Door

Gisteravond de voorlopig laatste uitzending van Matthijs Gaat Door op tv. En geheel in het teken van de Edisons – een belangrijke muziekprijs – pakte Matthijs van Nieuwkerk uit voor zijn gasten en de kijkers. Zo vloog er een drone door de studio en werd Rob de Nijs, die te gast was, toegezongen door Willeke Alberti.

En daarmee maken de twee artiesten heel wat indruk bij de kijkers. Het zit namelijk zo: Rob de Nijs maakte eind 2019 bekend dat hij Parkinson heeft, en dat zijn muziekcarrière niet lang meer zou duren. Op den duur zou het namelijk te lastig worden voor de zanger om nog op te treden. Maar, zo zegt presentator Van Nieuwkerk, De Nijs is Forever Young.



Vanavond alweer de laatste aflevering van dit seizoen. We maken de winnaars van de Edisons bekend, Rob de Nijs is Forever Young en wordt toegezongen door Willeke Alberti. Om 20:30 op NPO 1! pic.twitter.com/BJaBT2jdTr — MatthijsGaatDoor (@gaat_door) March 27, 2021

Rob de Nijs bij Matthijs Gaat Door eeuwig jong

Of, zoals Willeke Alberti tijdens het zingen zo mooi vertaalt: Eeuwig Jong. Begeleid door piano start een mooi, bijna jazz-achtig nummer op. „Tot vandaag was ik nog jong”, zingt Alberti, zichtbaar geëmotioneerd. Wanneer de camera naar De Nijs draait, zien we dat de trillingen die bij de ziekte van Parkinson horen, hem in de greep hebben. Nog niet overheersend, maar een lichte trilling is niet te missen. Even verder blijkt dat er met het geheugen van en de zanger in De Nijs niets mis is: hij zingt (zachtjes) mee met Alberti.

Ook kijkers voelen de emotie van dit moment. „Wanneer het kwetsbare begint te wedijveren met de kunsten”, schrijft Bertje. „Twee hele grote artiesten in de schemerende échtheid van het bestaan. Zoveel liefde.”



Wanneer het kwetsbare begint te wedijveren met de kunsten. Willeke Alberti en Rob de Nijs. Twee hele grote artiesten in de schemerende échtheid van het bestaan. Zoveel liefde. #matthijsgaatdoor — Bertje Nenniz (@BNenniz) March 28, 2021

„Weer ontroerde Rob de Nijs mij tot tranen”, schrijft een andere kijker. „Ook de ontvoering bij de jonge honden was mooi om te zien. En de blikken tussen Rob en Willeke toonden hechte vriendschap.”



Weer ontroerde @robdenijs mij tot tranen. Wat een baas, wat een held!!! Ook de ontroering bij de jonge honden #matthijsgaatdoor was mooi om te zien. En de blikken tussen Rob en Willeke toonden hechte vriendschap. Mooie tv… — Edwin van Welie (@EdwinVanWelie) March 27, 2021

Zesde Edison voor De Nijs

Maar toegezongen worden door Willeke Alberti is niet de enige reden dat De Nijs in de studio was, zeker niet. Hij mocht dit jaar namelijk zijn zesde (!) Edison ontvangen. Dit keer kreeg hij de prijs in de categorie Nederlandstalig, voor zijn afscheidsalbum ’t Is mooi geweest.

Kijkers vinden die prijs meer dan terecht. „Wat een ontzettende held is Rob de Nijs toch, met een ongekend mooi oeuvre. Meer dan terecht, deze Edison!”, schrijft Linda bijvoorbeeld, bij een foto van de zanger in de studio.



Wat een ontzettende held is Rob de Nijs toch, met een ongekend mooi oeuvre. Meer dan terecht, deze Edison! 🙌🏻 #matthijsgaatdoor pic.twitter.com/ocN3nazyxd — Linda (@Lintweetsagogo) March 27, 2021

De Nijs kreeg niet zelf een moment met de microfoon, maar Van Nieuwkerk keek met zijn gasten terug naar een eerder optreden van de zanger. Toevallig genoeg was dat bij De Wereld Draait Door. De Nijs zong daar Niet voor het laatst, een nummer van zijn voorlaatste album. En ook daar, op de terugblik, trilt de zanger zichtbaar.

Voor zijn laatste album een Edison krijgen, dat is toch wel een hele eer. In een eerder interview zei De Nijs al dat deze Edison „zijn leukste” is. „Ik had nooit meer gedacht dat ik er nog een zou winnen. Toen ik mijn eerste won in 1964 dacht ik ook dat het mijn laatste zou zijn, maar het is wel heel bijzonder dat je wint met een plaat die midden in coronatijd is gemaakt.”



Zojuist in het programma Matthijs Gaat Door de Edison voor Pop – Nederlandstalig 2021 ontvangen.

Ongelofelijk blij en verrast dat na een carrière van bijna 60 jaar deze prijs mij is toegekend.

Ik ben zeer vereerd. #hetismooigeweest #matthijsgaatdoor foto's: Ben Houdijk pic.twitter.com/efdR50a0gM — Rob de Nijs (@robdenijs) March 27, 2021

Matthijs gaat in het najaar weer door

Kijkers zaten er al met smart op te wachten, maar het nieuws is nu echt dáár: Matthijs Gaat Door krijgt een tweede seizoen. Eind januari was het programma voor het eerst op de buis, nadat Van Nieuwkerk was hersteld van zijn coronabesmetting.

Tijdens het eerste seizoen speelde vooral muziek, zoals je gemerkt zal hebben, een grote rol. De Sven Hammond Big Band was ook veel te zien, door doorgaans meer dan een miljoen kijkers.

