Wat Chantal Janzen en vrienden Leco en Fred beleven in Chantals Beauty Camper

Zoomen met Chantal Janzen, Leco van Zadelhoff en Fred van Leer is een avontuur op zich. Zelf beleefden de drie avonturen in Chantals Beauty Camper. Met de wagen trokken zij van oord naar oord om onbekende Nederlanders een welverdiende makeover te geven.

Een knalroze bolide op vier wielen en daarin drie sterren op hun eigen gebied. Al zingend trekken tv-maakster Chantal Janzen, visagist Leco van Zadelhoff en stylist Fred van Leer door het land. Op veertien plekken geven zij Nederlanders ‘met een verhaal’ een bijzondere makeover. Haar, make-up en kleding: zij ondergaan een metamorfose. Niet alleen qua uiterlijk trouwens, hopelijk ook vanbinnen. Leco en Fred proberen bovendien een stuk onzekerheid weg te nemen. Chantal Janzen neemt ondertussen de taken van het ‘makeover-slachtoffer’ over. Ze kunnen even alles uit hun handen laten vallen. Dat is in het kort Chantals Beauty Camper.

Chantal met een lach en een traan

Vanaf vanavond zijn op zeven woensdagen afleveringen met een lach en een traan om 20.30 uur op RTL 4 te zien. Metro zag de aftrap met hondentrimster Marjo. Zij doet alles voor haar honden, maar zorgt minder goed voor zichzelf. En heeft een laag zelfbeeld, onder meer door haar lengte. Chantal neemt haar hondenschaar ten hand. Leco en Fred staan klaar met make-up, borstel, jurken en schoenen met hoge hakken.

Zoomen met Chantal Janzen en haar vrienden Leco en Fred

De drie hoofdrolspelers over Chantals Beauty Camper spreken heeft nogal wat voeten in aarde. Het wordt een zoom-meeting. Een gevalletje fingers crossed dus en maar hopen dat dat allemaal goed komt. Maar bam! Max een minuutje te laat ‘floept’ iedereen in beeld. Chantal en Leco achter de laptop aan tafel. Fred heerlijk onderuitgezakt in een flitsend trainingsjack met zijn smartphone. „Nou zeg, wat goed. Ik ben haast verbaasd”, zegt Chantal Janzen.

Hoe kwamen jullie aan al die mensen met een ‘goed verhaal’?

Chantal: „Ik had de fout gemaakt, de horror van elke redacteur, om op mijn eigen socials een oproep te plaatsen. Binnen een half uur hadden we 743 aanmeldingen. Mijn persoonlijke inbox raakte helemaal vol.”

Hoe kwam je op het idee eigenlijk?

Chantal: „Ik plaats vaak foto’s, met make-up en gestyled. Dan krijg ik reacties van ‘ja lekker makkelijk voor je, jij hebt Leco’. Toen dacht ik: iedereen verdient een Fred en een Leco. Dus bedacht ik een soort Veronica Komt Naar Je Toe Deze Zomer. Ik wilde daarbij een soort SRV-wageneffect. Die komt ook aan huis. In reacties las ik namelijk dat de reden dat veel moeders van jonge kinderen niet naar de kapper gaan en niet gaan winkelen, juist die kinderen is. Het kost ze te veel tijd en die gunnen ze zichzelf niet. We hebben zo veertien cases gekozen en dat was door het enorme aantal aanmeldingen best moeilijk. De mensen stuurden niet ‘ik wil Fred ontmoeten’ of ‘ik wil een lippenstiftje van Leco’, maar echte verhalen. Zie dan maar eens een selectie te maken.”

Fred: „De verhalen zijn ook urgent op een of andere manier. Marjo die jij gezien hebt, zegt bijvoorbeeld ‘ik ben het mezelf niet waard’. Dan denk ik: hoe is het mogelijk? Wat heeft het leven met je gedaan om op zo’n punt te komen? Dat je in de spiegel kijkt en denkt ‘ik ben het niet waard’. Uiteindelijk zie je een compleet andere vrouw. Natuurlijk, als zij haar honden trimt heeft zij geen galajurk aan. Maar een kleine verandering, een klein detail, doet al heel wat. En dan is het echt een feestje hoor.”

‘Het zit ‘m in de kleine details’

Leco: „Het gaat ook om de aandacht en de uitleg die je eraan geeft. Dat zit ‘m in subtiel en niet in een totale verandering. We geven de mensen inzicht. Zo van ‘joh, als je dit doet, dan haal je het mooiste uit jezelf’. Dat zit ‘m vaak in hele kleine details.”

Fred: „Ik vind het heel tof dat de deelnemers echt met de tools van Leco en de kleding van mij naar huis gaan. Toch, Leec?”

Leco: „Ja en daarbij maken we het niet te ingewikkeld. Anderhalf uur make-uppen doe je voor een fotoshoot.”

Chantal: „Daar heeft niemand wat aan. En ook geen tijd voor.”

Leco: „Dan heeft het niets met de realiteit te maken. Ik geef tips zodat de mensen er in een paar minuten iets van kunnen maken. Tips die passen bij de persoon en bij iemands haartype. Dat vond ik essentieel voor Chantals Beauty Camper en passen bij de tijd van nu.”

Is het door al die tips ook handig voor de mensen thuis?

Chantal: „Ja, het hoeft niet zo moeilijk en niet zoveel te zijn.”

Leco: „Je hebt er zeker wat aan. De resultaten die je ziet zijn namelijk heel mooi, maar niet heel extreem. De tijd van totale make-overs deden we tien, vijftien jaar geleden. Toen ging iemand van lang blond haar naar kort zwart.”

Chantal: „Voor een programmamaker is dat leuk, maar die vrouw zit thuis te janken.”

Fred: „Precies.”

Naast het uiterlijk gaat het er ook om hoe de deelnemers zich voelen hè? Marjo de hondentrimster noemt het ‘een schop onder haar kont’.

Chantal: „Ja daar gaat het heel erg over. Je hoort herkenbare verhalen en ziet daarbij kleine veranderingen. Ik denk dat een goed uiterlijk je veel meer zelfvertrouwen kan geven. Dat kan dus met hele kleine dingen en niet gelijk met een hele bek vol nieuwe tanden.”

Uitstraling zit niet in een potje

Leco: „Gebruik eens die kleur, doe dit eens met je oog en kijk wat er dan gebeurt. Dat vind ik interessant aan die maakbare cultuur waar we nu in zitten. Dat is eenheidsworst waarbij iedereen op elkaar lijkt. Het is veel interessanter om naar de persoon te kijken en hun verhaal te horen. Naar aanleiding van dat verhaal proberen we iemand een push mee te geven. Zo creëren we een eindresultaat waarbij niet alleen de buitenkant is aanpakt, maar ook de binnenkant. Dan ontstaat uitstraling, het allerbelangrijkste. Uitstraling zit namelijk niet in een potje. Wij zorgen met haar, make-up en kleding dat iemand zich lekker voelt.”

Chantal: „Iemand noemde het een soort therapiesessie.”

Fred: „Als ik kandidaten nu nog weleens via DM spreek dan hoor ik dat Leco en ik hun top of mind zijn als ze de deur uit gaan. Dan denken ze toch: zit mijn haar leuk? Heb ik mijn make-up goed gedaan? Heb ik iets leuks aangetrokken? Zitten de accenten op de goeie plek? We geven ze iets mee waar ze later nog iets aan hebben. Dat is tof.”

Chantal: „Leco en Fred wisten vooraf nooit waar we heen gingen. In de camper vertel ik alleen iets algemeens over de persoon waar we naartoe rijden. Daar horen ze pas naar welke case we gaan. Ik laat ook nog geen foto zien. Als makers wilden we het graag zo, omdat je dan de primaire reactie van Fred en Leco ziet.”

Primeur Chantals Beauty Camper

Fred: „Over die case gesproken, misschien is het leuk om aan Metro nu een primeurtje weg te geven. We hebben natuurlijk twaalf verschillende verhalen…”

Chantal: „Veertien.”

Fred: „Oh veertien. Mag ik het vertellen eigenlijk, Chantal?”

Chantal: „Ik weet niet wat je wilt vertellen. Misschien gooi ik zo de verbinding eruit.”

Fred: „Nou, wat ik eigenlijk als primeur bekend wil maken, is dat er elke aflevering een Kees in het zonnetje staat.”

Diepe stilte.

Fred: „Ja… Kees. Ze heten allemaal Kees.”

Diepe stilte.

Fred: „Slechte grap?”

Chantal: „Mwah… ja.”

Leco: „Ik zit eigenlijk klaar voor de rode knop. Dat alles er in een keer uit ligt.”

Veilig in Chantals Beauty Camper

Leco, aangezien jij altijd rijdt, ben jij de beste chauffeur van de drie?

Leco: „Het was heel gemakkelijk, want ik ben de enige chauffeur.”

Fred: „Ik heb eerlijk gezegd best vaak naast Leco in zijn normale auto gezeten. Maar ik dacht wel ‘okay, die camper is wel even wat anders dan een personenauto’. Ik heb me echter geen seconde onveilig gevoeld. Leco heeft top gereden. Er zijn slechts wat dingen in de camper en wat buiten de camper hing, gesneuveld. Hier en daar is een hekwerk vernield, daar weer een boom. Een boshut, verkeersbord, een zwembad. Maar verder: top.”



Chantal, in aflevering 1 trim je honden. Wat zien we je nog meer doen om de kandidaten even vrij te geven?

Chantal: „We waren bij een jonge oma van 51 met vier kleinkinderen. Zij ging lekker naar de camper en ik zat tussen de kinderen en een klussende man. Ik moest een Turkse brunch voorbereiden met een boodschappenlijstje in het Turks. En nog veel meer. Dat idee werd geboren uit het feit dat veel mensen me schreven er de tijd niet voor te hebben. Hoe graag ze ook naar de kapper of een nieuwe outfit zouden willen.”

Leco: „Dat kwam er steeds wel uit vond ik. Het is niet dat ze niet willen.”

Chantal: „Ze máken er de tijd niet voor, terwijl iedere dorp of stad wel een goede kapper heeft. Dus ja, dan zorgde ik er even voor dat het huishouden of die baan door kon draaien.”

Jullie zingen veel tijdens de ritten in Chantals Beauty Camper.

Chantal: „Dat gebeurde spontaan, want we waren soms best lang onderweg.”

Fred: „Heel lang. Héél lang.”

Chantal: „De regisseur zei dat het zingen leuk overkwam, dus bleven we het doen. Onze muzieksmaak komt aardig overeen. De kans is groot dat ik er een Spotifylist van ga maken.”

Fred: „Jaaaa, ik wil ‘m hebben Chantal.”

Chantal: „De nieuwe inzending van het Songfestival gaan we echter niet worden.”

Fred van Leer over de rooie

Ik wilde net vragen hoe jullie de samenzang zelf vonden gaan.

Fred: „Ik vind dit een hele rare vraag! Waar doel je nu op?”

Leco: „Het klinkt toch goed? Driestemmig vaak.”

Fred: „Nee serieus gast, waar doel je nou op!?”

Chantal: „Ik vind Erik zijn mening wel interessant, want we zaten niet allemaal op dezelfde toonhoogte.”

Fred: „Nou ja, zeg.”

Leco: „Dat is juist het unieke eraan.”

Ik zag jullie gezang na de eerste aflevering van Op Zoek Naar Maria. De overgang was eh… nogal groot.

Chantal: „Dat snap ik.”

Leco: „Dat kan ik me voorstellen.”

Fred: „Okay.”



Chantal, in een persbericht zeg je dat dit je mooiste programma was om te maken. Dat zou ik ook zeggen bij een nieuw programma, maar kun je het uitleggen?

Chantal: „Dat is een cocktail van dingen. Ik mag met twee goede vrienden iets doen, dat voelt niet eens als werk. Het is ontstaan vanuit kijkers, vanuit mijn volgers. Net als bij Chantal Komt Werken kom ik bij de mensen thuis en dan eens niet bij bekende Nederlanders. Dat kreeg ik vaak te horen: kom eens naar ‘de gewone Nederlanders’. Ik gebruik nu hun woorden. En dat ik kon reageren op die woorden dat ik makkelijk praten heb met Leco als stylist.”

Fred: „Vanmorgen heb je Leco zeker nog niet gezien, Chantal?”

Chantal: „Okay, ik praat gewoon door. Mensen helpen – al vind ik hulp-tv nogal een heftige term – dat vind ik me toch een potje bevredigend. Mensen zijn dankbaar en dat is zo leuk. Bij The voice of Holland of Holland’s Got Talent krijg ik hoogstens te horen dat mensen het een leuk programma vonden. Maar bij Chantals Beauty Camper blijf ik berichten krijgen van mensen die zeggen dat ze zich nog elke dag gelukkig voelen. Dat je iets kunt betekenen voor iemand anders vind ik mooi. En dan met relatief kleine dingen. En hou me ten goede, ik heb niet eens het werk gedaan. Het echte werk hebben mijn mannen gedaan.”

Fred, niet die kneiter van een primeur aan andere media geven hè?

Fred: „Aan niemand!”