Tim Hofman helpt op tv en in podcast de jonge zwevende kiezers

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen eraan, maar wat moet je als je nog steeds een zwevende kiezer bent? Tim Hofman gaat vanavond op tv helpen. Bovendien heeft hij een podcast voor ‘de zwevers’.

Het klimaat, onderwijs, discriminatie, wonen en werk zijn thema’s die voor kiezers tussen 18 en 35 belangrijk zijn bij het bepalen van hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart. Maar hoe maak je een keuze met zoveel verschillende partijen en standpunten? Tim Hofman neemt in Kies Wat verkiezingsprogramma’s onder de loep. De tv-maker zet politici tegenover elkaar, terwijl 150 zwevende kiezers via een Zoom-verbinding meekijken.

Tim Hofman ziet impact

Volgende week zijn de rode potloden voor de verkiezingen geslepen en heeft iedereen weer de kans om haar of zijn stem te laten horen. Naast de voor jongeren belangrijke eerdergenoemde thema’s, ontkomen we natuurlijk ook niet aan de coronacrisis. Tim Hofman over zijn programma Kies Wat: „Meer dan ooit merken we hoeveel impact de politiek op ons dagelijks leven heeft. In Kies Wat hoop ik zwevende kiezers duidelijkheid te geven, zodat iedereen straks overtuigd een keuze kan maken in het stemhokje.”

Aanvullende podcastserie

Het lezen van partijprogramma’s is uiteindelijk de beste optie om te bepalen naar wie jouw stem uitgaat, maar het zijn een hoop lijvige documenten. Metro ondervond dat ook en vat ze deze weken samen in een serie. Thema’s daarbij zijn onder meer dieren, de coronacrisis, het klimaat en wonen.

Om het de twijfelende kiezer makkelijk te maken, heeft ook Tim Hofman de partijprogramma’s samen met Eveline van Rijswijk en Johan Fretz allemaal doorgespit. In de podcast Kies Wat zetten ze de standpunten van alle partijen over de onderwerpen die mensen tussen de 18 en 35 jaar belangrijk vinden op een rij. Hiermee heb je „alle kennis in huis voor het maken van jouw keuze”. De podcast is sinds vrijdag te beluisteren op Spotify en in je favoriete podcast-app.

Kies Wat is vanavond (donderdag 11 maart) om 20.20 uur op televisie te zien bij BNNVARA op NPO 3. Alle content van BNNVARA over de verkiezingen wordt verzameld op deze internetpagina.