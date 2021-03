Teun van de Keuken pakt bij Jinek de veestapel aan: ‘Wuhan zou in Nederland kunnen liggen’

Gisteravond bij Jinek schoof journalist Teun van de Keuken aan, en hij deed nogal opvallende uitspraken over de veestapel in Nederland. Zo zou volgens hem „Wuhan in Nederland kunnen liggen”. Voor die uitspraken ontvangt hij vooral veel lof van kijkers.

„We hebben hier zóveel dieren”, legt Van de Keuken uit over zijn Wuhan-uitspraak. „Die veestapel moet gewoon teruggedrongen worden. Zowel vanwege stikstof als potentiële ziektes kan het gewoon niet anders.” Op een dierenmarkt in Wuhan is vermoedelijk het coronavirus ontstaan. Dat virus is een zoönose, een virus dat over kan springen van een dier naar een mens. Of andersom. Doorgaans zijn dat soort ziektes erg besmettelijk.



.@Teunvandekeuken over de veestapel: "Wuhan zou in Nederland kunnen liggen. We hebben hier zóveel dieren. Die veestapel moet gewoon teruggedrongen worden. Zowel vanwege stikstof als potentiële ziektes kan het gewoon niet anders." — Jinek (@Jinek_RTL) March 19, 2021

‘Veestapel onderdeel van het probleem’

Veel kijkers geven Van de Keuken gelijk. Zo komt iemand zelfs met cijfers en grafieken. Daaruit blijkt dat landbouw, vergeleken met andere sectoren zoals de industrie, verantwoordelijk is voor een groot deel van de stikstofuitstoot. „En gelijk heeft Teun van de Keuken, veeboeren zijn een groot onderdeel van het probleem.”



En gelijk heeft @Teunvandekeuken, veeboeren zijn een groot onderdeel het probleem. pic.twitter.com/woSCWDbCDa — Carl Verheijen (@VerheijenCarl) March 20, 2021

Volgens een andere kijker kunnen boeren met „minder veestapel en minder stress hetzelfde verdienen”.



@Teunvandekeuken tjonge zeg zag alles wat je over je heen krijgt na Jinek ..trek je er niets van aan !! Ga zo door ! Je hebt gelijk !! Boeren eerlijke prijs 👍kunnen ze met minder veestapel en minder stress hetzelfde verdienen ! Plastic ook 👍tax op virgin plastic ! — Anneke (@Anneke14179391) March 20, 2021

‘Te veel mensen’

Maar mensen gooien het ook over een andere boeg: de veestapel in Nederland is niet te groot, juist de ‘mensenstapel’ moet teruggedrongen worden. Maar dat is „een beetje een moeilijk standpunt voor de politiek”.



Er zijn gewoon teveel mensen. De mensenstapel moet gehalveerd worden. Maar beetje een moeilijk standpunt voor de politiek… — Dick Morsink (@Dick40791720) March 20, 2021

„Het blijft opvallend dat wij de politici van o.a. #D66 #PvdA #GroenLinks, die i.v.m. de CO2 uitstoot nu het aantal dieren per km² drastisch willen beperken nooit horen over het gigantisch aantal mensen dat wij in ons land inmiddels op een km² hebben gepropt, toch!”, schrijft een ander.

Teun van de Keuken over obesitas

Ook had Van de Keuken nog het één en ander te zeggen over obesitas, dat volgens hem een groot probleem is in ons land. „Overal zie je ongezonde eet-producten in de aanbieding. Het kabinet zou dat moeten verbieden. We nemen 200 eetbeslissingen per dag, de meeste zijn onbewust. Dus we hebben meer betutteling nodig voor onze gezondheid.”



.@Teunvandekeuken over obesitas in Nederland: "overal zie je ongezonde eet-producten in de aanbieding. Het kabinet zou dat moeten verbieden. We nemen 200 eetbeslissingen per dag, de meeste zijn onbewust.

Dus we hebben meer betutteling nodig voor onze gezondheid." — Jinek (@Jinek_RTL) March 19, 2021

Mensen met obesitas hebben meer kans dat ze ernstig ziek worden na een besmetting met het coronavirus. Kijkers vinden ook deze opmerking van Van de Keuken „zeer terecht”. „Mooi betoog van Teun van de Keuken in #Jinek om in het volgende kabinet een effectief beleid te gaan voeren om obesitas écht aan te pakken, ook/juist vanwege het coronavirus.”



Mooi betoog van @Teunvandekeuken in #Jinek om in het volgende kabinet een effectief beleid te gaan voeren om obesitas écht aan te pakken, ook/juist vanwege het coronavirus. Binnenkort zeg ik er ook wat over in @pointer_kroncrv adhv van mijn podcast 'Met Afvallen en Opstaan'. — Aäron Loupatty (@aaron_loupatty) March 19, 2021



Zeer terecht dat Teun van de Keuken de aandacht vestigt op obesitas als maatschappelijk probleem. Tijd dat de overheid niet langer vrijblijvend naar convenanten streeft, maar gewoon bedrijven dwingt en beboet. #jinek — Reinier (@Reinier200) March 19, 2021

Na een hoop – en vrijwel altijd spraakmakende afleveringen – last Eva Jinek nu een vrij lange pauze in. Pas over een half jaar is ze weer op de buis te zien. Vanaf maandag is het de beurt aan Beau van Erven Dorens, die het programma tot begin juni zal presenteren. Daarna mag Humberto Tan, tot september.

Wil je de gehele uitzending van Jinek terugkijken? Dat kan hier.