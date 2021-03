Ruud de Wild ‘stil’ van reacties op zijn ziekte en ook Olcay Gulsen reageert

Ruud de Wild heeft darmkanker en vertelde dat gisteren op de radio. De reacties stroomden binnen en de radio-dj is er stil van, vertelt hij vandaag op Instagram. Ook zijn vriendin Olcay Gulsen laat van zich horen, evenals Eddy Keur, die voorlopig het radiostokje van Ruud de Wild overneemt, met gemengde gevoelens.

Ruud de Wild wond er gisteren geen doekjes om. „Ik heb kanker”, zei en schreef hij. Hij had het er logischerwijs lastig mee.



De lieve reacties en hartjes stromen binnen. „Heel veel sterkte en kracht Ruud”, klinkt het uit de Insta-monden van BN’ers en vele anderen. „Wat een heftig nieuws over deze fijne collega”, schrijft Giel Beelen. „En wat een baas dat je er al een tijd mee rondloopt maar gewoon door hebt lopen knallen op de radio. Veel respect en succes de komende tijd. Ik denk aan je!” Ook Rob Jetten stuurt hartjes, evenals Danny Froger, Marije Knevel en vele, véle anderen.

Ruud de Wild is er stil van

De NPO Radio 2-dj is er „stil” van, schrijft hij vandaag in zijn Instagram Stories. „Dat doet mij zo goed. Dank. Zoals gezegd had ik het liever niet gedeeld maar dat lukte niet. Uiteindelijk is eerlijk zijn de beste optie.”

Ook nog een oprechte liefdesbetuiging in het bericht, want de presentator heeft naar eigen zeggen niet alleen de beste chirurg, maar heeft met zijn vriendin Olcay Gulsen ook „de liefste, fijnste, knapste, slimste en vooral grappigste” naast zich. „Jij bent alles wat ik wens. En dat zeggen mensen meestal pas wanneer ze ziek zijn. Ik hou jullie op de hoogte.” Hij sluit af met een hartje.

Olcay over Ruud

Ook Olcay Gulsen kreeg berichten uit alle hoeken, iets waar ze heel dankbaar voor is, laat ze weten op haar Instagram. Ook schrijft de presentatrice dat ze goed voor hem gaat zorgen.

„Bedankt voor al jullie lieve berichten over Ruud”, schrijft Gulsen. „Hij is enorm onder de indruk van al jullie steun en liefde. Ik ga goed voor hem zorgen en hou jullie op de hoogte.” Ze deelt een badjasfoto van hen samen in bed.

Eddie Keur over Ruud de Wild

Eddy Keur neemt voorlopig het radiostokje over van Ruud de Wild. Hij heeft „gemengde gevoelens” over zijn tijdelijke klus, schrijft de dj op Instagram. „Supercool, de aanleiding maakt het echter erg wrang. Toen ik hoorde dat Ruud kanker heeft, schrok ik me te pletter. Ruud is een van mijn nog weinig over zijnde radio-iconen. Gelukkig gaat het allemaal goed komen met Ruud. Hij was er op tijd bij”, schrijft de dj.



Keur noemt het een „zware last” en „een eer” om het programma over te nemen. „Natuurlijk ben ik zeer trots dat ik dit mag doen. Maar, ik voel ook de druk en de verantwoordelijkheid. De aankomende maanden ga ik samen met de ploeg van Ruud ZIJN programma hooghouden. Een uitdaging die ik in alle bescheidenheid en met al mijn energie zal vervullen. Voor de luisteraar en vooral ook voor Ruud.”