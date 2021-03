Rutte vanavond in Nieuwsuur, maar hij ‘gunde’ Wilders een ruil

Mark Rutte schuift vanavond aan voor ‘het kritische interview’ van Nieuwsuur. Hij ‘gunde’ Geert Wilders van de PVV gisteravond zijn plek, maar die pakte dat aanbod niet op.

Demissionair premier Rutte (VVD) ging gisteren met Wilders in debat in Pauws Verkiezingsdebatten. Dat ging er behoorlijk hard aan toe. Dat geldt ook voor de dagelijkse interviews van Nieuwsuur met belangrijke lijsttrekkers. Wilders zou na Jeroen Pauw nog in dat nieuwsprogramma aanschuiven, maar bedankte deze week plotseling voor die uitnodiging.

Rutte en Wilders bij Pauw niet live

Pauws Verkiezingsdebatten werd gisteravond vanaf 19.15 uur opgenomen en dus niet rechtstreeks uitgezonden. De reden was dat interview van Wilders met Mariëlle Tweebeeke van Nieuwsuur. Het gesprek met de leider van de tweede partij in Nederland was in september vorig jaar al afgesproken, maar Geert Wilders kwam dinsdag op de afspraak terug. Hij wilde meer tijd nemen om het debat met Rutte bij Jeroen Pauw goed voor te bereiden. Dit tot grote teleurstelling van Nieuwsuur, dat het gisteravond zonder lijsttrekker in de verkiezingsuitzending moest doen.



Dus #Wilders kon niet naar @Nieuwsuur komen omdat hij zich moest voorbereiden op het debat met Rutte. Het is toch wel volslagen duidelijk dat, als dit debat het resultaat van zijn voorbereiding was, hij echt volslagen kansloos was bij Nieuwsuur toch?#pauwdebat #Verkiezingen2021 — Maarten | #FBPE | 🇪🇺 | not L not R but Forward (@maarten_2020) March 12, 2021

Mark Rutte stelt ruil voor

Kennelijk kon Pauws Verkiezingsdebatten niet verplaatst worden naar het live-tijdstip. Dit tot zicht- en hoorbare ergernis van Mark Rutte. De presentatoren van talkshow Op1, die na Pauw het debat telkens nabespreken, zitten dagelijks al klaar en dus in beeld. Jort Kelder en Welmoed Sijtsma deden dat gisteren ook, maar nu voor ‘de sier’. „De interviews bij Nieuwsuur zijn pittig”, zei Rutte tegen Wilders. „Dat hoort ook bij politieke verantwoordelijkheid nemen. We staan hier nu niet live. De heer Kelder moet over drie uur nog een keer terugkomen, die zit hier nu als een pop. Waarom gaat u niet naar Nieuwsuur? Waar bent u nou zo bang voor?

‘Niks met Nieuwsuur te maken’

„Ik ben helemaal niet bang voor Nieuwsuur, ik wilde dit debat goed voorbereiden”, pareerde Wilders. „Ik heb helemaal niets met Nieuwsuur te maken meneer Rutte.” Mark Rutte stelde voor om te ruilen. „Ik heb een aanbod. Ik ga hierna nog wel naar Nieuwsuur toe, dan gaat u morgen.” Wilders pakte die handschoen niet op en stelde zelfs ‘helemaal nooit bij dat programma te gaan zitten’. Het stoeltje naast Mariëlle Tweebeeke bleef vervolgens leeg.

Geert Wilders kwam nog wel op Twitter op zijn optreden bij Pauw terug.



Rutte zet vóór de verkiezingen al anderhalf miljoen PVV-kiezers opzij. Ondemocratischer kan niet. Erdogan kan nog wat van Rutte leren. Pik dit niet en ga massaal stemmen op de PVV, corrigeer Rutte!#pauwdebat #PVV #Wilders pic.twitter.com/EdaQ7dNFUm — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 12, 2021

Premier Rutte is dus vanavond in Nieuwsuur te zien. Hij wordt om 21.30 uur op NPO 2 geïnterviewd door Jeroen Wollaars. Pauws Verkiezingsdebatten met de premier en de PVV-voorman trok gisteren 1,2 miljoen kijkers. Tegenover Jeroen Pauw zat Eva Jinek met Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer. Bij RTL 4 zat Thierry Baudet aan tafel, maar die verliet woest de studio tijdens een roast van Martijn Koning. Eva Jinek moest het met minder belangstellenden doen, 889.000. De kijkercijferkoningen van de avond waren ondanks Rutte, Wilders en Baudet toch Martien, Maxime en Erica Meiland. Op hun Chateau Meiland stemden meer dan 1,5 miljoen mensen af.

Pauws Verkiezingsdebatten met 50 minuten Rutte en Wilders zie je hier terug.